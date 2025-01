Archivio di Stato di Ragusa: celebrazione dei 70 anni di attività con un programma ricco di eventi

Il 2025 rappresenta un anno speciale per l’Archivio di Stato di Ragusa, che festeggia i suoi primi 70 anni di attività, essendo stato istituito nel 1955 con il Decreto Ministeriale 2176 del Ministero dell’Interno.

Per celebrare questo importante traguardo, l’istituto ha programmato un anno ricco di eventi e iniziative culturali. Queste includeranno presentazioni di libri, laboratori e progetti didattici, iniziative divulgative e attività scientifiche e di valorizzazione del patrimonio archivistico.

Convegno di fine anno

Le celebrazioni culmineranno con il Convegno di fine anno intitolato “Territorio ibleo e patrimonio archivistico”, al quale hanno già aderito numerosi studiosi e ricercatori provenienti da tutta Italia.

Il patrimonio documentario dell’Archivio

L’Archivio di Stato di Ragusa custodisce un ricchissimo patrimonio documentario che abbraccia i secoli XII-XXI. Il 2025 sarà dunque un’occasione per mettere ulteriormente in luce l’importanza di questo tesoro storico e promuoverne la conoscenza presso un pubblico più ampio.

Logo commemorativo

Per accompagnare le iniziative previste durante l’anno, l’Archivio ha presentato un logo speciale dedicato ai festeggiamenti del settantesimo anniversario.

Primo appuntamento: tre giornate di studi sulla Scuola giuridica modicana

Il primo evento in calendario sarà organizzato in collaborazione con la Società Modicana di Storia Patria. Si tratta di tre giornate di studi, con ingresso libero, dedicate alla Scuola giuridica modicana.

L’inaugurazione è prevista per domenica 19 gennaio 2025, alle ore 10:00, presso l’Hub dell’Icotea di Modica, situato in Via Sorda Sampieri 128.

