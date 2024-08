Archeologia e letteratura. Si presenta il volume “Gesualdo Bufalino, Roger Peyrefitte e Camarina. Frammenti di un Grand Tour”

L’evento del 21 agosto presso il Belvedere del Museo archeologico di Kamarina si prospetta un’interessante occasione culturale. La presentazione del libro “Gesualdo Bufalino, Roger Peyrefitte e Camarina. Frammenti di un Grand Tour” offre uno sguardo affascinante su come questi due grandi intellettuali abbiano percepito e vissuto l’antica città greca di Camarina.

Organizzato dall’associazione culturale Arteinsieme di Comiso, l’incontro vedrà la partecipazione di figure di rilievo, tra cui il direttore del Museo regionale di Kamarina, Carmelo Nicotra, e il presidente di Arteinsieme, Marcello Nativo. La presentazione del libro sarà affidata al professore Giuseppe Traina dell’Università di Catania, mentre l’attore Gianni Battaglia offrirà una lettura di alcuni brani.

Il libro stesso, curato da Giovanni Di Stefano e Luigi Nifosì, ripropone frammenti di un viaggio letterario che unisce la storia, l’arte e la passione per la Sicilia, con un particolare focus su Camarina. L’opera si distingue per l’integrazione tra testi storici e fotografie suggestive, che evocano il fascino e la memoria di un luogo ricco di storia. Le fotografie di Luigi Nifosì, in particolare, giocano un ruolo fondamentale nel trasportare i lettori e i visitatori del museo nei paesaggi che hanno ispirato Peyrefitte e Bufalino.

Questo evento rappresenta un’opportunità per esplorare la connessione profonda tra letteratura, storia e territorio, attraverso gli occhi di viaggiatori e intellettuali che hanno saputo cogliere l’essenza di un angolo della Sicilia, spesso trascurato ma ricco di fascino.

