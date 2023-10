Aprire un punto di ristoro al Giovanni Paolo II: raccolte oltre 500 firme

Aprire un servizio bar e ristoro all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, attualmente assente. E’ questa la richiesta che è stata raccolta dal consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo. Nel giro di pochi giorni sono state già raccolte 500 firme e la raccolta continua. Un problema, per la verità, che è già emerso in passato ma a cui al momento non è stato dato seguito.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa è stata presentata al commissario straordinario dell’Asp 7, e in un incontro con il direttore amministrativo e la coordinatrice infermieristica del reparto di Ostetricia e Ginecologia, è emerso un forte interesse da parte dei dipendenti dell’ospedale e dei pazienti per la creazione di un punto di ristoro all’interno della struttura. Al momento, infatti, nei pressi dell’Ospedale non esiste un punto di ristoro e ciò crea notevoli disagi sia per i dipendenti dell’ospedale, sia per i pazienti e i familiari. Spesso, le persone sono costrette a lunghe attese e il servizio sarebbe particolarmente utile per coloro che devono digiunare prima di determinate prestazioni mediche.

L’IMPORTANZA DI UN PUNTO DI RISTORO IN ATTESA DEL BANDO

Il commissario straordinario e il direttore amministrativo hanno mostrato disponibilità a valutare soluzioni temporanee in attesa che vengano bandite le procedure di gara per l’apertura del servizio. Queste soluzioni potrebbero includere l’opzione del vitto ospedaliero per i dipendenti che ne hanno diritto o l’installazione di erogatori automatici. Tuttavia, il principale ostacolo rimane la ricerca di locali idonei per ospitare il servizio.