Apre, per la visita ai sepolcri del giovedì sera e venerdì mattina, la chiesa rupestre del Calvario a Scicli

La chiesetta rupestre del Calvario apre al rito religioso del Giovedì Santo. Dopo anni di chiusura il piccolo tempio, appollaiato sul costone roccioso della collina Croce a monte della chiesa di San Giuseppe, giovedì sera e venerdì mattina sarà aperta alle visite, alle riflessioni della Settimana Santa. Dopo anni di fermo, vuoi per il Covid-19 e vuoi per i frequenti furti che si sono registrati al suo interno, il parroco della chiesa di San Giuseppe, a cui fa riferimento proprio la chiesetta del Calvario, don Giuseppe Agosta ha deciso di aprirla alla preghiera mentre il Comune di Scicli ha disposto una pulizia straordinaria del percorso che conduce alla sommità della collina.

Un evento in più per questa Settimana Santa

La chiesetta del Calvario, risalente al 1500, è uno dei luoghi di attrazione che accompagna alla visita del Convento della Croce in cima al colle. Il percorso per raggiungerla è fra i più suggestivi ed in essa è prevista la prima sosta a metà della collina. E’ caratterizzato da scalini scavati nella roccia che permettono, inerpicandosi fra la vegetazione sparsa sulla fiancata collinare, di raggiungere la chiesetta che da il nome alla zona. In essa si adora il Gesù Cristo morto con accanto la Vergine Addolorata e le Marie. Ampio il locale scavato nella roccia che rappresenta l’unica navata della chiesa. Suggestivo l’alto campanile e l’altare di pietra in cui si trova il paliotto che riproduce in altorilievo “La Pietà”. Il corpo di Cristo è tenuto sulle ginocchia della Madonna Velata mentre Maria di Magdala, inginocchiata e a capo scoperto, bacia le mani di Cristo.

L’area in cui insiste la chiesa rupestre del Calvario rientra nel progetto ben più ampio che interessa l’intera collina della Croce ed il convento omonimo.

I tempi di realizzazione di questo progetto non sono lontani. Atteso l’affidamento dell’appalto pubblico dopo il finanziamento dell’Assessorato regionale ai beni culturali di 5 milioni di euro. Con queste somme è prevista la realizzazione, oltre ai lavori di completamento dell’ex convento Croce, dei camminamenti con un intervento concreto nella chiesa del Calvario e nella Tribunedda della Madonna, sita poco distante.