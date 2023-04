Aperture speciali per Pasqua e Pasquetta a Casa delle Farfalle a Siracusa

Aperture speciali, a Pasqua e Pasquetta per la “Casa delle Farfalle” di Siracusa, una delle attrazioni più affascinanti della città, un luogo incantato dove centinaia di farfalle variopinte volano libere creando uno spettacolo unico nel suo genere. La serra tropicale che le accoglie è situata nel giardino Artemision, in piazza Duomo ad Ortigia, continua ad attirare l’attenzione di molti visitatori, sia locali che turisti.

In vista dei prossimi giorni festivi, la “Casa delle Farfalle” ha previsto delle aperture speciali per Pasqua e Pasquetta e l’avvio dell’orario continuato tutti i giorni della primavera e fino alla chiusura prevista a giugno. Gli orari di apertura saranno dunque dalle 10 alle 19, per permettere a tutti di godere appieno della bellezza di questo luogo incantato. All’interno vivono decine di specie di farfalle provenienti da tutto il mondo. La temperatura e l’umidità sono mantenute costanti, per garantire il benessere degli insetti e per permettere ai visitatori di immergersi completamente in un ambiente tropicale, circondati da piante lussureggianti e da colori vivaci.

CASA DELLE FARFALLE, UN LUOGO DI SVAGO, DIVERTIMENTO E NON SOLO

La “Casa delle Farfalle” non è solo un luogo di svago e di divertimento, è anche un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Infatti, la struttura offre percorsi didattici e di educazione ambientale per le scolaresche e per tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del ciclo di vita delle farfalle. Gli operatori della casa, diretti da Antonio Bruno, sono sempre pronti a spiegare il “misterioso” ciclo di vita delle farfalle, che parte dal bruco per diventare crisalide e poi farfalla.

Il percorso didattico prevede anche la visita all’incubatrice dove è possibile vedere da vicino le crisalidi e i bruchi in varie fasi di sviluppo. In questo modo i visitatori possono osservare da vicino il miracolo della trasformazione e imparare come si svolge il processo di metamorfosi delle farfalle.

Ma la vera attrazione della “Casa delle Farfalle” sono le farfalle stesse. Centinaia di esemplari di diverse specie volano liberamente nella serra, creando uno spettacolo unico nel suo genere. Le farfalle si posano sui fiori e volano da una pianta all’altra, creando uno spettacolo di colori e di movimenti che lascia senza parole.

Tra le specie presenti nella “Casa delle Farfalle” di Siracusa ci sono la farfalla monarca, originaria dell’America del Nord, e altre specie provenienti da Sud Est Asiatico e Sud Africa. Ogni specie ha le sue caratteristiche uniche e i suoi colori vivaci, che vanno dal giallo al verde, dal rosso al blu.

“La Casa delle Farfalle di Siracusa è un luogo magico che merita di essere visitato almeno una volta nella vita, un’esperienza unica che resterà nella memoria indelebile – spiega l’organizzatore Enzo Scarso – E’ possibile approfittare delle aperture speciali per Pasqua e Pasquetta. La bellezza delle farfalle, la magia del ciclo di vita e l’atmosfera tropicale renderanno la visita a questo luogo un’esperienza indimenticabile”.

Per il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, c’è da essere soddisfatti per la riuscita anche di questa edizione: “Siamo davvero entusiasti del successo che sta avendo la Casa delle Farfalle di Siracusa. Il nostro obiettivo era quello di creare un luogo incantato, dove le persone potessero immergersi completamente nella bellezza e nella magia delle farfalle. Per Pasqua e Pasquetta sono state previste aperture speciali per permettere a tutti di godere appieno di questo luogo unico nel suo genere”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.lacasadellefarfalle.eu. Per info: casafarfallesicilia@gmail.com – cell 3927691183. Quest’anno la Casa delle Farfalle oltre a Siracusa è contemporaneamente attiva anche a Palermo, all’interno del Parco di Villa Filippina e osserverà anche in questo caso l’orario continuato per lo speciale week-end pasquale.