Anziano scappa da una casa di riposo e va in giro con l’auto: almeno 5 tamponamenti, un pedone ha rischiato di essere investito

Un anziano a Modica Alta si è reso protagonista di una serie di tamponeamenti. La sua avventura alla guida, nonostante l’età avanzata e forse le condizioni di salute compromesse, ha messo a rischio non solo la sua incolumità, ma anche quella degli altri utenti della strada e dei pedoni.

HA RISCHIATO DI INVESTIRE UN PEDONE E HA TAMPONATO 5 AUTO

La polizia locale è riuscita a intervenire evitando che la situazione potesse peggiorare. L’uomo, 91 anni, ricoverato in una casa di riposo della città, si è allontanato con la sua Fiat Punto e aveva preso ad andare in giro per Modica. Imboccando corso Santa Teresa e corso Nino Barone, ha rischiato di investire un pedone. Poi, nel corso della sua marcia, ha perso più volte il controllo dell’auto. In seguito alle segnalazioni dei cittadini, il pensionato è stato individuato mentre guidava. La sua corsa si è conclusa quando una ruota dell’auto, probabilmente a causa dei colpi subiti contro le auto in sosta, si è staccata. E’ stato accertato il danneggiamento di 5 auto. L’auto è stata sequestrata e l’uomo affidato alle cure dei parenti.

