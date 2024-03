Anziano picchiato nella sua azienda agricola a Modica per non aver dato lavoro a tre giovani. Uno è stato arrestato

E’ stato arrestato dalla polizia di Modica un uomo senza fissa dimora accusato di rapina ai danni di un anziano mentre si trovava nella sua azienda agricola, nelle campagne modicane. La vittima, un ottantacinquenne, è stato aggredito da tre individui mentre si trovava all’interno della sua azienda. Nonostante le percosse subite, è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto a una vicina, che ha allertato la polizia.

L’ANZIATO E’ STATO SOCCORSO



Una volante è arrivata sul posto, ha prestato soccorso all’anziano e ha raccolto informazioni utili per individuare gli aggressori. Dalle informazioni fornite dalla vittima, è emerso che i tre giovani si erano offerti di lavorare nell’azienda, ma dopo essere stati rifiutati erano tornati armati con un bastone, minacciando e aggredendo l’anziano per rubargli il portafogli contenente denaro.

La polizia, basandosi sulla descrizione della vittima, ha avviato le ricerche concentrandosi in particolare su uno dei sospettati, un giovane di 26 anni, noto alle autorità per reati precedenti legati al crimine contro il patrimonio, stupefacenti e contro la persona, di fatto senza fissa dimora. E’ stato individuato e arrestato nel quartiere Sorda.

Il giovane è stato fermato in base alle prove raccolte e al rischio di fuga. Successivamente, l’arresto è stato convalidato dalle autorità giudiziarie. A causa delle prove concrete contro di lui, il sospettato è stato trasferito nel carcere di Ragusa.

