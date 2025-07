Antonio Stallone, il campione della fede: il libro che racconta una vita straordinaria

Una vita vissuta con fede, amore e dedizione diventa oggi memoria condivisa. Si intitola “Antonio Stallone – Le orme di un campione” il libro appena pubblicato da Maria Giovanna D’Izzia, meglio conosciuta come Giovanna Stallone, moglie del pastore e docente scomparso nel 2021. Una biografia che è prima di tutto un atto d’amore, un’opera carica di spiritualità, memoria e ispirazione, edita da Zerotre Edizioni (Verona, 2025).

Antonio Stallone ha rappresentato una figura centrale per la città di Vittoria, dove ha operato per oltre trent’anni come docente di musica presso l’Istituto Magistrale “Giuseppe Mazzini” e dove ha fondato, il 25 agosto 1985, la Chiesa “Gospel Forum Vittoria”. Un uomo che ha saputo coniugare vocazione educativa e missione pastorale, lasciando segni profondi in migliaia di vite.

Il libro raccoglie storie, ricordi, testimonianze, fotografie. Ma soprattutto dà voce al sogno incompiuto di Antonio: raccontare in prima persona la sua vita di fede, dagli anni dell’infanzia ai momenti più significativi del suo cammino spirituale, passando per l’esperienza nella Banda della Guardia di Finanza, il ruolo di educatore e guida, e il legame con la famiglia.

“Questo libro – racconta Giovanna Stallone – è nato nel cuore di Antonio. Aveva cominciato a scriverlo lui stesso, voleva condividere le sue esperienze di fede. Io ho solo portato a termine il suo desiderio, intrecciando la nostra storia d’amore, la vita della chiesa, della scuola e della comunità”.

La presentazione ufficiale si è tenuta in occasione del 40° anniversario della Gospel Forum Vittoria, in una serata emozionante alla presenza di ospiti dagli Stati Uniti, ministri di culto da tutta Italia, il sindaco Francesco Aiello e centinaia di fedeli. Un momento che ha trasformato le parole in presenza viva, rendendo omaggio a un uomo che ha rappresentato un faro spirituale, un amico, un consigliere, un padre.

