Antonio Drago risponde al Pd: “Altro che incompiute. Modica è un cantiere aperto”

Nessuno stop dei lavori in piazza Mediterraneo a Marina di Modica. A confermarlo è l’assessore Antonio Drago in risposta a una nota diramata dal consigliere Gianni Spadaro del PD in cui chiedeva il perchè i lavori erano fermi.

UNA PAUSA “TECNICA”

“La pausa di qualche giorno è semplicemente dovuta all’attesa di alcuni corpi illuminanti che servono alla piazza e che arriveranno per la messa in posa” – spiega Drago e aggiunge – “Siamo in piena attività perché tutto si completi nei tempi giusti e abbondantemente in anticipo rispetto a quelli previsti che erano fissati a novembre 2024. Fino a stamattina sono stato in sopralluogo in piazza Mediterraneo assieme ai responsabili dell’impresa che ha in appalto l’opera. Con la ditta ci siamo impegnati perché non si perda questa stagione estiva e siamo perfettamente in linea con quanto previsto, impegnandoci in parallelo anche a trovare parcheggi alternativi e in numero superiore a quelli che erano in piazza”.

MARINA DI MODICA AL CENTRO DELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA

Inoltre, Drago sottolinea come programmazione estiva a Marina di Modica sia già stata avviata: “Siamo avanti anche con la programmazione estiva e al centro di essa c’è Marina di Modica che non intendiamo più come frazione balneare ma come località turistica. Il che marca una profonda differenza nella sua concezione”.

Drago infine sottolinea come a Modica vi siano tante opere al momento in fase di completamento: “Modica non è la città delle incompiute ma quel cantiere aperto che avevamo promesso in campagna elettorale, annunciando una serie di opere che ne avrebbero migliorato il volto. Stiamo gestendo oltre trenta cantieri e ognuno di essi sarà completato”. Per quanto riguarda un’altra questione sollevata dal PD, ossia il parcheggio di via Sacro Cuore, Drago risponde che presto sarà aperto: “Con il sindaco, Maria Monisteri, con il vicesindaco Giorgio Belluardo e l’assessore Tino Antoci siamo stati alla Madonna delle Grazie per condividere con il parroco, Don Stefano Modica e qualche residente gli ultimi interventi migliorativi ed aprire questo luogo bellissimo fra qualche settimana, prima della festa”.

© Riproduzione riservata