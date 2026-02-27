Anticiclone sull’Italia: primavera anticipata con picchi di 20°C ma arrivano anche le polveri sahariane

L’anticiclone subtropicale si è imposto con decisione sull’Italia e su gran parte dell’Europa, inaugurando una fase stabile, soleggiata e dal sapore primaverile. Ma se da un lato il bel tempo conquista la Penisola, dall’altro cresce la preoccupazione per smog e polveri sahariane in arrivo.

L’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico fino alla fine di febbraio, garantendo condizioni stabili e diffusamente soleggiate da Nord a Sud. Solo qualche temporaneo addensamento nuvoloso interesserà il versante tirrenico, mentre non sono attese precipitazioni di rilievo, fatta eccezione per deboli fenomeni isolati nelle aree interne.

Le temperature resteranno sopra la media stagionale. Nei prossimi giorni i valori massimi potranno sfiorare i 20°C, soprattutto al Sud e lungo le regioni tirreniche, regalando giornate dal chiaro sapore primaverile.

Secondo le previsioni di Alessio Colella, meteorologo di Meteored Italia, la stabilità atmosferica sarà la protagonista assoluta della scena meteo, con poche variazioni almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Allarme smog in Pianura Padana: l’alta pressione intrappola gli inquinanti

Se il Centro-Sud gode di temperature miti e cieli luminosi, al Nord la situazione è più complessa. L’anticiclone subtropicale favorisce il ristagno degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, peggiorando sensibilmente la qualità dell’aria.

La Pianura Padana è l’area più esposta: nebbie e foschie nelle ore più fredde contribuiscono ad aggravare la concentrazione di smog, con possibili superamenti dei limiti di polveri sottili nelle principali città del bacino padano.

L’assenza di ventilazione e precipitazioni impedisce infatti il ricambio dell’aria, creando condizioni favorevoli all’accumulo degli inquinanti.

Breve pausa instabile tra Liguria e Piemonte

All’inizio della prossima settimana è atteso un temporaneo cedimento dell’alta pressione. Una perturbazione atlantica potrebbe raggiungere Liguria e Piemonte, portando piovaschi sparsi e nevicate sulle Alpi.

Si tratterà tuttavia di una fase rapida e circoscritta. Già da martedì l’anticiclone tornerà a rafforzarsi, ristabilendo condizioni di stabilità su gran parte del territorio nazionale.

Polvere sahariana in arrivo: cieli lattiginosi e qualità dell’aria in calo

Tra martedì e mercoledì è previsto l’arrivo della prima nube significativa di polvere sahariana sui cieli italiani. Il fenomeno sarà favorito dal rinforzo dell’alta pressione sull’Europa.

Le concentrazioni potranno raggiungere valori fino a 1700 mg/m² al largo della Francia e sulla Penisola Iberica. In Italia si stimano valori medi intorno ai 1200 mg/m², con picchi fino a 2800 mg/m² nel basso Mediterraneo.

L’effetto sarà evidente: cieli opachi e lattiginosi, tramonti più intensi nei colori ma anche un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, specialmente nelle aree già interessate dallo smog.

Prossima settimana: domina l’anticiclone, possibile instabilità nel weekend

Per gran parte della prossima settimana l’anticiclone subtropicale continuerà a governare il tempo sull’Italia. Solo verso il weekend non si esclude una temporanea fase di instabilità, ancora in fase di conferma.

Nel frattempo, il quadro generale resta improntato alla stabilità e a temperature decisamente miti per il periodo, in un finale di febbraio che assomiglia sempre più a un anticipo di primavera.

