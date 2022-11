Annullato il concerto in programma questo sabato a Ragusa per Melodica. Si è dunque conclusa la 27esima stagione

RAGUSA – Si conclude con un piccolo anticipo la 27esima stagione concertistica internazionale Melodica di Ragusa. Per motivi non dipendenti dalla volontà dell'organizzazione è stato infatti rinviato l'ultimo concerto in programma, che era previsto per questo sabato 26 novembre con al trombone e Milica Sperovicil al pianoforte. Il concerto è stato rinviato a sabato 14 gennaio e verrà recuperato nell’ambito della nuova stagione che inizierà sabato 10 dicembre. È stata una magica edizione che ha visto nel claim “La musica dell'anima” il suo filo conduttore.











“Una stagione in cui – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero – le note delle emozioni hanno legato tutti gli appuntamenti concertistici, in un crescendo di vibrazioni che hanno sempre reso l'atmosfera divina e quasi mistica, alternando con sensibilità momenti romantici e vivaci. Grazie a tutti i partecipanti e ai bravissimi e sensibili artisti che hanno contribuito a far sì che questa edizione fosse così intensa ed emotivamente coinvolgente. La musica è nutrimento dell'anima”.

Ma Melodica non si ferma ed è tutto pronto ormai per dare avvio alla 28esima stagione concertistica internazionale che, con dodici appuntamenti ed un fuori programma, continuerà ad accompagnare le serate ragusane da dicembre a maggio con le affascinanti note di grandi compositori ed eccelsi artisti, e sarà sempre l'elegante auditorium della Camera di Commercio di Ragusa ad accogliere gli imperdibili eventi di Melodica. Il primo evento sarà un fuori programma che l'associazione musicale Melodica ha organizzato in collaborazione con la “Compagnia Teatrale Iblea” e che vedrà sul palco il formidabile attore modicano Alessandro Sparacino con lo spettacolo teatrale da lui adattato “Il Pianista – La leggenda del Virginian” liberamente tratto da “Novecento” di Alessandro Baricco.







Appuntamento all'auditorium della Camera di Commercio in piazza Libertà a Ragusa sabato 3 dicembre alle ore 20.30, con apertura al pubblico alle ore 20.00. A breve verrà reso noto il cartellone della nuova stagione 2022-2023. La rassegna musicale Melodica ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Il ticket di ingresso ha un costo di 10 euro e l'ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 3669790999 e 3492993208. foto di repertorio