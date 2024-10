Anelito di Pace: una scultura del maestro Pietro Maltese donata al Centro Rossitto di Ragusa

Giovedì 24 ottobre 2024, alle 17.30, presso il Centro Studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa, si terrà l’inaugurazione della scultura intitolata “Anelito di Pace”, realizzata dal maestro Pietro Maltese. L’opera è stata recentemente installata nel cortile del centro. Oltre alla scultura, saranno esposte alcune opere pittoriche e scultoree dello stesso artista, in una mostra curata dal critico d’arte Salvatore Parlagreco. La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 3 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

All’evento inaugurale interverranno diverse personalità locali: Giorgio Chessari, presidente del Centro Studi, Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, deputato questore all’ARS, e il critico Salvatore Parlagreco. Sarà presente anche il maestro Pietro Maltese, che presenterà personalmente la sua opera.

Pietro Maltese, classe 1948, ha un lungo percorso artistico, iniziato dopo aver emigrato in Germania nel 1966, dove ha lavorato presso una casa automobilistica e frequentato corsi di pittura. La passione per la scultura gli è stata trasmessa dallo scultore Nunzio Dipasquale, con cui ha collaborato per diversi anni. Maltese utilizza una vasta gamma di materiali per le sue opere, tra cui acciaio, bronzo, rame, vetro e resine, e ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero.

L’evento rappresenta un’importante occasione per conoscere l’opera e la carriera di un artista che ha contribuito alla scena culturale locale e internazionale.

