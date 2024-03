Andrea Roccaro nominato nuovo responsabile organizzativo della Cna di Ragusa

Andrea Roccaro è stato nominato il nuovo responsabile organizzativo della Cna comunale di Ragusa. Con una vasta esperienza nel settore delle imprese e una profonda comprensione delle loro esigenze e delle sfide quotidiane che affrontano, Roccaro sarà il punto di riferimento per tutte le piccole e medie imprese della città. La notizia è stata annunciata dal presidente territoriale della Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e dal segretario territoriale, Carmelo Caccamo.

L’IMPORTANZA DI STABILIRE NUOVI OBIETTIVI DI CRESCITA

Santocono e Caccamo hanno sottolineato l’importanza di stabilire nuovi obiettivi di crescita e sviluppo per il territorio, con una riorganizzazione delle risorse disponibili per garantire un supporto sempre più mirato alle esigenze imprenditoriali. In un periodo di grandi trasformazioni economiche e associative, la rappresentanza degli interessi degli artigiani, dei commercianti e delle PMI diventa cruciale per affrontare le sfide del futuro.

La nomina di Roccaro è vista come un passo importante verso il raggiungimento di tali obiettivi. La Cna comunale si impegnerà ad avviare iniziative strategiche per promuovere la crescita, l’innovazione e la sostenibilità tra le imprese e i professionisti del territorio. Inoltre, si concentrerà sul rafforzamento delle relazioni con le istituzioni locali, per garantire una rappresentanza efficace e una voce sempre ascoltata nelle decisioni che riguardano il mondo imprenditoriale.

