Ancora una vittoria in casa per il Meerkat Scicli. Chiusa la Regular Season in vetta assieme a Pozzallo, Ragusa e Siracusa

I ragazzi della Meerkat Basket hanno vinto sul Misterbianco con il risultato finale di 85 a 66 nella gara che chiude la stagione prima dei play-off. Ancora una volta gli sciclitani hanno dimostrato che in casa sono imbattibili. Vuoi per il tifo dagli spalti, vuoi per la forza che dà sempre una gara interna, vuoi per la voglia di riscatto che ieri sera hanno mostrato i ragazzi del coach Sergio Trovato dopo la sonora sconfitta di Siracusa della giornata precedente nel campionato regionale Divisione I girone B.

In vetta alla classifica con 24 punti ci sono la Meerkat Basket Scicli, il Siracusa Basket, l’Azzurra Pozzallo ed il Ragusa Basket.

La strada si è presentata in salita fin dal primo tempo che è risultato difficile e nervoso per i padroni di casa tant’è che hanno chiuso l’intervallo con uno svantaggio di 7 punti. Tutto è cambiato poi nel terzo quarto chiuso con un parziali di 34 a 15. E’ stato Lorenzo Lonatica a guidare i compagni che dalla lunga distanza ha dato il massimo, alla fine 6/8 da tre punti sono stati firmati proprio da Lorenzo Lonatica mostrando le capacità proprie di un cestista cresciuto a pane, studio e basket caratteristiche della famiglia Lonatica, dal compianto nonno Pino al padre Fabrizio ed allo zio Lucio. Un ragazzo che cresce bene e che riesce a fare da traino per i compagni. Una bella prestazione è arrivata anche da Guastella nel ruolo di guardia che ha messo in saccoccia 15 punti, come Konstas, apparso tuttavia, rispetto ai suoi standard, sottotono.

Da sottolineare anche l’ottima prova di Manenti in cabina di regia e di La Rocca (finalmente). Sorretti da un geodetico esaurito in ogni ordine di posti, gli sciclitani nell’ultimo quarto hanno giocato in scioltezza allungando il risultato fino a più 25.

Con il Misterbianco si è chiusa la prima fase del campionato con quattro squadre appaiate in vetta con 24 punti. Si attendono ora i calcoli ufficiali della Fip della classifica avulsa per definire la griglia dei play off che inizieranno il 24 marzo.

Hanno segnato punti per la Meerkat Basket Scicli:

Lonatica Lo 25, Konsta 15, Guastella 15, La Rocca 10, Manenti 7, Cesano 5, Merli 5, Giannone 3, Mormino, Ficili, Mirabella, Lonatica NE.

© Riproduzione riservata