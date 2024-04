Ancora furti in centro storico a Comiso. Colpito negozio

I continui furti nel centro storico di Comiso. Qualche giorno fa i ladri hanno preso di mira il negozio El cafè, in corso Vittorio Emanuele, non distante dalla chiesa di san Giuseppe. Il negozio è limitrofo ad un’antica e storica rivendita di tabacchi, molto nota a Comiso anche nel secolo scorso, negozio che è stato punto di riferimento per intere generazioni.

I ladri hanno rotto la vetrata e sono riusciti a forza la porta d’ingresso. Il furto è stato commesso in una delle arterie principali, molto frequentata anche nelle ore notturne da numerose auto di passaggio.

Il sindaco, Maria Rita Schembari, ha raccolto il grido d’allarme della popolazione e ha chiesto alle forze dell’ordine un intervento straordinario per cercare di contrastare i fenomeni malavitosi e di microcriminalità che destano grande allarme nella città. Dal commissariato è arrivata la rassicurazione: saranno rafforzati i controlli nel centro cittadino.

