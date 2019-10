Ancora due auto a fuoco a Vittoria

Ancora auto a fuoco a Vittoria: una Bmw e una Toyota Aygo, per cause ancora in fase di accertamento, sono andate a fuoco nella notte in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nei pressi della camera mortuaria dell’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Ancora da quantificare i danni.

A lavoro le forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incendio. Al momento, non si esclude nessuna pista.

Foto: Repertorio

Contributo editoriale: Franco Assenza