Si riscontrano ancora disagi da parte dei titolari delle imprese che si trovano all’interno dell’area industriale di Modica-Pozzallo. Dopo l’interrogazione dello scorso mese di giugno da parte della deputata regionale del M5s, Stefania Campo e i vari solleciti del consigliere comunale di Pozzallo, Franco Giannone, le problematiche relative soprattutto alle condizioni delle strade perdurano.





“Le erbacce – rilevano Campo e Giannone – rendono di fatto per nulla agevole e oltremodo pericoloso il transito di mezzi pesanti e non solo”. Nell’area si è verificato più di un incidente stradale, qualche mese fa un 25enne ha perso purtroppo la vita. “Non è possibile che una zona che dovrebbe servire da volano economico sia lasciata in questo tipo di degrado e abbandono facilmente riscontrabile dalla presenza di vere e proprie micro-discariche di rifiuti anche ingombranti e dalla mancanza di impianti di pubblica illuminazione, mai ripristinati”.





Campo e Giannone, ognuno per le proprie competenze, si rivolgono dunque agli organi preposti: è stato inoltrato più di un sollecito da parte degli operatori economici, disposti anche a mettere in sicurezza le strade a proprie spese, ma senza alcun esito, considerata la messa in liquidazione dell’ex Asi e i mancati riscontri dall’Irsap e dal comune di Modica. “È evidente – concludono – come tale situazione crei un forte disagio a tutti gli operatori dell’indotto industriale che quotidianamente vivono la zona e che, con enorme sacrificio, adempiono ai loro doveri di contribuenti”.