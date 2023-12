Anche Modica nella delegazione siciliana per la visita al Parlamento europeo.

di Pinella Drago – Conoscere la realtà del Parlamento europeo in un percorso di formazione e dialogo fra le istituzioni. La presidente del Consiglio comunale di Modica, Mariacristina Minardo nei giorni scorsi è stata a Bruxelles assieme ai colleghi di altre parti dell’isola in visita al Parlamento europeo. Con lei è andata anche la consigliera Daniela Spadaro, capogruppo di Modica al Centro. “Un’esperienza costruttiva e senz’altro formativa quella vissuta a Bruxelles che và ad aggiungersi al confronto ed al dialogo tra le istituzioni isolane tutt’ora in corso – ha commentato al ritorno – un’esperienza significativa, condivisa con la consigliera Spadaro, e al contempo un’opportunità unica che ci ha permesso di immergerci nella realtà parlamentare europea. La partecipazione al Parlamentarium di Bruxelles, il cuore della democrazia europea, è stato motivo di orgoglio e va a consolidare il forte senso di responsabilità nei confronti del ruolo svolto. Il viaggio si è rivelato un’occasione preziosa per approfondire le dinamiche parlamentari europee e ha contribuito a rafforzare l’impegno verso la rappresentanza e il progresso della città di Modica nel contesto europeo”.

Il Parlamentarium europeo: luogo di democrazia da visitare per conoscere la storia e l’integrazione europea.

Aldilà delle periodiche visite istituzionali programmate anche il cittadino comune può fare questa esperienza ed è garantita in 24 lingue ufficiali dell’Unione europea. Il centro visitatori è aperto sette giorni su sette e l’ingresso è gratuito, oltre ad essere pienamente accessibile ai visitatori con disabilità. L’ampia offerta del Parlamentarium è adatta a tutte le fasce di età. Le visite, che si effettuano in maniera autonoma, hanno una durata media di circa 90 minuti. Durante questo arco di tempo si potrà conoscere come funziona il Parlamento, come vengono approvate le leggi e perché la politica europea è importante. Inoltre una mappa interattiva sul pavimento del Parlamentarium permette di effettuare un viaggio virtuale in Europa, evidenziando più di 100 storie sulla diversità del nostro continente.