Anche Modica nel mirino. I ladri tentano di entrare nella chiesa di Santa Maria di Betlem. Non ci riescono

Il tentativo di entrare lo hanno fatto ma è andato a vuoto. Seppure abbiano creato non pochi danni al portone laterale della chiesa di Santa Maria di Betlem, sita nel cuore del centro storico di Modica. Ignoti la notte scorsa hanno forzato l’ingresso con l’intento di entrare all’interno della sacrestia che insiste su via Marchesa Tedeschi. Per forzare l’imposta hanno utilizzato un palanchino non risparmiando danni al portone. Proprio notevoli i danni che ha potuto riscontrare don Antonio Forgione, parroco della chiesa di Santa Maria di Betlem, una volta che ha constatato l’accaduto. Danni che dovranno essere risanati con un intervento alquanto oneroso per la sistemazione del portone laterale della chiesa.

Perchè i ladri non sono riusciti nell’intento di entrare all’interno della chiesa?

Sicuramente saranno stati distolti da qualche rumore sospetto che li ha messi in guardia e soprattutto gli ha suggerito di dileguarsi. L’uso del palanchino, anche in questo caso come in quello della chiesa di Santa Caterina da Siena a Donnalucata visitata dai ladri, fa ipotizzare che ci sia un unico filo conduttore su questi furti insoliti. Insoliti perchè? Cercano soldi in contanti? cercano opere d’arte? cercano di mettere sotto scacco la realtà che ruota attorno al mondo cattolico. E’ chiaro che azioni predatorie di tale gravità non debbano passare inosservate. In che maniera non si sa. E’, comunque, necessario e fondamentale partire dalla forza della denuncia: dal singolo cittadino che casualmente si può accorgere di un episodio sospetto fino a raggiungere l’apice della società.

