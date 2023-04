Amministrative ad Acate, in campo anche l’ex sindaco Franco Raffo. I candidati ora sono 4

Si allarga il fronte dei candidati per le elezioni amministrative ad Acate. È sceso in campo l’ex sindaco Franco Raffo. Raffo ha incassato il sostegno dei Liberalsocialisti per l’Italia, il gruppo che ha come leader nazionale il chiaramontano Antonino Distefano. Raffo è stato in carico nella precedente consiliatura, dal 2013 al 2018.

La candidatura di Franco Raffo, preside in pensione, si aggiunge a quelle, già annunciate in precedenza, di un altro ex sindaco Giovanni Caruso, che ha governato la città dal 2003 al 2013. Caruso ha riunito attorno a se vari gruppi ed esponenti politici locali.

TUTTI I CANDIDATI AD ACATE



Sarà in campo anche Gianfranco Fidone, avvocato cassazionista. Fidone ha riunito attorno a se tutto il fronte del centrodestra, eccezion fatta per la Lega. Sostiene la sua campagna elettorale anche la nuova Dc di Ignazio Abbate. Di recente ha incassato il sostegno ufficiale del gruppo Insieme, coordinato dall’ex presidente del consiglio provinciale Giovanni Occhipinti. Tre settimane fa era arrivato il sostegno di Fratelli d’Italia, ma alcuni esponenti hanno fatto scelte diverse, a livello personale, scegliendo di sostenere Caruso e Di Natale.

Sarà in campo ovviamente anche l’attuale sindaco Giovanni Di Natale. Con Di Natale si sono schierati alcuni gruppi locali. Nella lista che lo sostiene ci saranno alcuni attuali amministratori di area Pd, ma il Partito Democratico non ha ancora fatto conoscere la sua posizione ufficiale e vi sarebbero alcuni esponenti a sostegno della candidatura di Fidone.



Come spesso accade nella politica nei piccoli centri, le ultime settimane hanno visto anche alcuni spostamenti : esponenti dapprima vicini a un candidato sindaco si sono spostati verso altri candidati, a volte per scelte personali, a volte per decisioni determinate dai vertici di alcuni partiti. La situazione è ancora molto frammentata. In questo momento, non c’è nessuna posizione ufficiale dei 5 Stelle, gruppo politico che negli ultimi dieci anni ha rappresentato la minoranza in consiglio comunale. Qualche esponente però appare vicino alle posizioni di Gianfranco Fidone.

Una curiosità. Saranno candidati alla carica di sindaco tutti coloro che hanno governato la città negli ultimi 20 anni. Caruso l’ha guidata dal 203 al 2013, raffo dal 2013 al 2018 e Giovanni Di Natale, negli ultimi 5 anni. Durante la sindacatura di franco Raffo la cittadina ha proclamato il dissesto finanziario, da cui è uscita recentemente durante il periodo della sindacatura Di Natale. Un quarto candidato, Gianfranco Fidone, è stato vicepresidente del consiglio comunale fino a quindici anni fa.



Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12 del 3 maggio. Ad Acate, comune di quasi 11000 abitanti, si vota con il sistema maggioritario e il sindaco sarà dunque eletto al primo turno, senza ballottaggio. Ogni candidato sarà in campo con una sola lista a sostegno. In consiglio comunale, la lista che sostiene il sindaco che sarà eletto, avrà la maggioranza dei seggi. La seconda lista avrà i seggi che spettano alla minoranza. Altre due liste saranno escluse e non avranno nessuna rappresentanza consiliare.