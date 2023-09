Altro che bonus benzina di 80 euro…i costi dei carburanti in costante crescita

Ancora aumenti sostanziali per i carburanti. Il prezzo di benzina e gasolio è in costante aumento con effetti diretti sulle tasche degli italiani. Secondo i dati del Codacons, rispetto al mese di maggio, il prezzo medio della benzina è aumentato del 10,7%, mentre il gasolio è aumentato del 17,5% in soli 4 mesi.

I PREZZI MEDI

Un litro di benzina costa ora il 10,7% in più rispetto a maggio, con un aumento di 9,7 euro a pieno. Ciò equivale a un aumento annuo di circa 233 euro per un automobilista ipotetico che fa due pieni al mese.

Per quanto riguarda il gasolio, il prezzo è salito da una media di 1,650 euro al litro a maggio agli attuali 1,938 euro, con un aumento del 17,5%. Di conseguenza, un pieno di diesel costa ora circa 14,4 euro in più, equivalente a un aumento annuo di circa 345 euro per un automobilista ipotetico.

IL BONUS BENZINA: SOLO 80 EURO E NON PER TUTTI

Il Governo italiano, proprio ieri, ha varato la misura contenente il cosiddetto “Bonus benzina”, di 80 euro.

Il contributo sarebbe dovuto essere inizialmente di un importo di 150 euro riservato alle famiglie con soglia ISEE fissata a 25mila euro. Tuttavia i costi di questa misura sono troppo alti per le risorse a disposizione. Pertanto si è ripiegato su un bonus da 80 euro erogato tramite la carta Dedicata a Te, e i beneficiari dovrebbero coincidere proprio con quelli della carta risparmio spesa di 382.50 euro.

Di fatto dunque il bonus benzina va a sommarsi alla social card, che rappresenta un contributo pari a circa 380 euro per comprare di generi alimentari di prima necessità, rivolto circa un milione e trecentomila famiglie aventi un Isee entro i 15mila euro annui. La social card citata è stata prevista dalla legge di Bilancio 2023 ed è disponibile dallo scorso luglio presso gli uffici di Poste Italiane. Al momento il bonus benzina o carburanti dovrebbe essere una tantum, perciò sarà erogato una volta sola.