Altre risorse per aeroporto di Comiso, autostrada, viabilità e depuratore di Scoglitti dal Fondo Coesione

Non solo finanziamenti per il recupero di immobili o strutture da destinare ad attività sociali o culturali, come già anticipato ieri dal nostro articolo riguardante le risorse del Fondo Coesione destinate alla provincia di Ragusa. Altri finanziamenti riguardano infatti il mondo delle infrastrutture. Venti milioni e 14.000 euro saranno per lo sviluppo dell’area cargo dell’aeroporto di Comiso. Altri 2.418.569 per la realizzazione del nuovo deposito carburanti nello scalo del “Pio La Torre”. Il potenziamento e il completamento degli assi viari di collegamento con l’aeroporto: 25 milioni per i collegamenti tra la strada statale 115 e la strada statale 514 Ragusa – Catania e poco più di 5 milioni per le strade di collegamento della zona di contrada Coffa e Porrazzito.

Sono questi alcuni degli interventi finanziati dalla regione siciliana tramite il Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratta di una pioggia di milioni che vengono riversati nella provincia di Ragusa e che permetteranno di avviare opere infrastrutturali importanti per il territorio. Tutti i finanziamenti riguardano progetti già esecutivi e cantierabili e i lavori inizieranno a breve.

Nella città di Comiso un altro intervento importante riguarda l’interramento e la mitigazione del rischio idrogeologico nell’area del Torrente Cucca che attraversa il centro storico della città con via Duca d’Aosta e via Papa Giovanni XXIII. Un finanziamento di 16,5 milioni interesserà la parte bassa di via papa Giovanni XXIII, nel tratto che porta verso il fiume Ippari. Si tratta di un’opera imponente, che interesserà in maniera massiccia il centro abitato. Questo dovrebbe evitare in futuro le continue inondazione, in alcuni casi, come è successo 15 anni fa, anche delle vittime. Altri 5 milioni erano già finanziati con i fondi del Pnrr e interesseranno il tratto da corso Vittorio Emanuele a via Imbriani. Questi lavori saranno i primi a partire con il cantiere aperto già a settembre, Gli altri finanziamenti riguarderanno il tratto successivo. Pe ri lavori nella parte alta dell’abitato bisognerà attendere una progettazione e un finanziamento futuro quando la prima e la seconda parte saranno completati.

Altri finanziamenti riguardano il territorio di Vittoria. Ben 35.426.000 euro saranno destinati al potenziamento e adeguamento del depuratore di Vittoria e al completamento della rete fognaria di Scoglitti con la realizzazione del collegamento al depuratore di Vittoria. Questo consentirà di risolvere il problema della depurazione a Scoglitti, che getta a mare i suoi liquami trattati solo in un impianto obsoleto e che non depura i liquami. L’intervento sarà definitivo e risolutore per un problema che la città di Vittoria soffre da molto tempo.

Inoltre sarà ricostruito il tratto di strada tra la foce del fiume Dirillo e contrada Zafaglione: la Regione ha destinato quasi 11 milioni di euro. Altri 5 milioni sono stati destinati all’impianto irriguo della Valle dell’Acate. Sempre ad Acate arrivano quasi 4 milioni per il rischio idrogeologico nella confluenza del torrente Ficuzza e Dirillo. A Modica sono previsti numerosi interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a San Giovanni al Prato (15 milioni), in viale Medaglie d‘Oro, a Janni Mauro (2,5 milioni) e l’impianto di illuminazione pubblica nella zona di Teduschella Serrafigura (2,5 milioni). Altri tre milioni sono destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico nella zona di Gianforma e Frigintini. Un altro intervento riguarderà la spiaggia di Caucana, per la ricostruzione della spiaggia fino a Casuzze e Punta Secca (3,5 milioni).

Altri interventi riguardano numerose strade provinciali a Pozzallo, Sampieri, Chiaramonte Gulfi/Gerardo, Ispica – Pachino, Modica.

Numerose le opere di viabilità, anche nella zona montana e di collegamento con Buccheri e la zona di Monte Lauro, la circonvallazione di Pozzallo e altra viabilità minore nei vari comuni.

Programmati inoltre anche i finanziamenti per il tratto dell’autostrada Siracusa – Gela fino a Scicli, altra opera molto attesa.

Non ci sono per ora finanziamenti per gli impianti sportivi. “Per questi – spiega ha spiegato il deputato regionale Giorgio Assenza in una conferenza stampa congiunta con il senatore Salvo Sallemi – la regione ha destinato un fondo di 170 milioni di euro. Il bando sarà pubblicato a breve e si potrà partecipare con progetti esecutive e cantierabili. Le strutture sportive verranno finanziate con un fondo di 170.000.000”.

© Riproduzione riservata