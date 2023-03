Alternanza scuola-lavoro in Comune. Un percorso innovativo a Pozzallo e Modica

Il palazzo che diventa luogo di formazione. Si cambia rotta e l’alternanza lavoro entra nelle sedi comunali con finalità ben precise. Formare i nuovi soggetti che andranno a lavorare negli enti pubblici. Per i giovani studenti un salto di qualità nell’intento che l’esperienza pratica possa aiutare a consolidare le conoscenze acquisite a scuola ed a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti che possono essere i futuri dipendenti comunali.

I comuni di Pozzallo e di Modica hanno aperto le loro porte a due Istituti scolastici di istruzione superiore della città della Contea, il “Giovanni Verga” ed il “Galileo-Campailla”.

Approvati gli atti deliberativi di giunta con i quali, nei due Comuni, si autorizzano le attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori. Pronti i protocolli di intesa che dovranno firmare i due istituti ed i due sindaci, nel caso di Modica il commissario straordinario. Gli studenti del “Giovanni Verga” andranno al comune di Pozzallo mentre quelli del “Galileo-Campailla” andranno al comune di Modica: a loro l’occasione di arricchirsi, formarsi ed orientarsi nel percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L’alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa oggi obbligatoria per gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori.

Attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti. Obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015, la “Buona Scuola”, in linea con il principio della scuola aperta – spiega il Miur nel suo portale – un cambiamento culturale che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.