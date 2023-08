Allerta rossa per pericolo incendi in provincia di Ragusa. Spenti tre grossi roghi

Allerta rossa per il pericolo incendi oggi in cinque province della Sicilia: Trapani, Agrigento, Ragusa, Siracusa e Messina. L’avviso del dipartimento regionale di Protezione civile indica per le cinque province un livello di allerta ‘alto’, mentre per le restanti quattro (Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania) la soglia è ‘media’, cioè gialla. L’avviso, che prevede per oggi anche venti forti nord-occidentali con rinforzi di burrasca sulla zona ovest dell’Isola.

Intanto ieri ci sono stati tre roghi spenti dai vigili del fuoco. Nessun danno a persone ed immobili. Sterpaglie in fiamme in tre parti diverse del territorio di Scicli, due di essi alla vicina periferia della città. I vigili del fuoco sono stati allertati nel pomeriggio di ieri per interventi di spegnimento in terreni incolti. Un incendio si è verificato in contrada Boscorotondo nelle campagne fra Scicli e Cava d’Aliga. Qui è andato in fiamme un grande appezzamento di terreno non adibito ad alcuna coltivazione. Fiamme anche in contrada Genovese: qui nonostante nella zona vi fosse un ampio insediamento abitativo il fuoco non ha messo a repentaglio le abitazioni con i residenti che, impotenti, hanno assistito allo spegnimento. Altro incendio in via Ponchielli, dove nei giorni scorsi un vasto appezzamento di terreno era andato già in fiamme. Anche in questo caso ad andare in fumo sterpaglie.

Difficile il lavoro dei vigili del fuoco e del personale della forestale che hanno impiegato l’intero pomeriggio nelle opere di spegnimento riuscendo ad avere ragione, nonostante il forte vento soffiasse senza tregua, delle fiamme. foto di repertorio