Allerta meteo rossa in tutta la Sicilia Orientale e Centrale per la giornata del 17 gennaio. Scuole chiuse in tutta la provincia

E’ allerta meteo rossa per domani, 17 gennaio 2025. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un bollettino di allerta meteo rossa per tutta la Sicilia orientale e gran parte della Sicilia centrale. Nel resto dell’isola è stata dichiarata un’allerta meteo arancione. In provincia di Ragusa, tutte le scuole scuole di ogni ordine grado resteranno chiuse in tutte le città.

Le previsioni

Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica significativa, raffiche di vento da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte, in particolare sul versante ionico. La protezione civile raccomanda di effettuare spostamenti solo se strettamente necessari.

