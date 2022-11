Allerta meteo arancione su tutta la Sicilia per le prossime 24 ore

Allerta arancione in Sicilia e gialla su alcuni settori della Calabria è stata valutata dal Dipartimento della Protezione Civile per domani in Italia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.



Secondo le previsioni disponibili, un’area di bassa pressione posizionato sulle Baleari, progredirà rapidamente verso il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, portando condizioni di spiccata instabilità, a partire dalla sera di oggi, sulle due isole maggiori, e in successiva estensione, fra la serata di domani e la giornata di dopodomani, verso le aree ioniche della penisola.