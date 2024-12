Allarme sicurezza nel centro storico di Modica: il Comitato di quartiere “Piazza Matteotti e vie limitrofe” lancia un appello

Gli eventi degli ultimi giorni, culminati con l’esplosione di tre ordigni nei pomeriggi del 16 e 17 dicembre, hanno scatenato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere “Piazza Matteotti e vie limitrofe”.

Una spirale di degrado crescente

Gli episodi recenti si sommano a una serie di fenomeni inquietanti che negli ultimi mesi hanno interessato il centro storico di Modica: risse tra giovani bande, microcriminalità diffusa, danneggiamenti ad autovetture, furti in attività commerciali. Tali eventi testimoniano, secondo il Comitato, l’inadeguatezza delle misure adottate fino ad oggi per garantire la sicurezza della zona.

Questa situazione di crescente insicurezza rischia di aggravare il fenomeno di esodo dal centro storico, contribuendo alla desertificazione sociale ed economica di uno dei luoghi più vitali della città, compromettendo anche le potenzialità di sviluppo turistico.

Un appello alle istituzioni

Il Comitato di Quartiere richiama l’attenzione degli organi competenti, chiedendo interventi immediati e incisivi per ristabilire la sicurezza: maggior presenza delle forze dell’ordine: si auspica un’intensificazione delle attività di vigilanza, con una presenza visibile e continua lungo il corso Umberto I e nelle vie adiacenti. Interventi tempestivi dell’Amministrazione Comunale: si chiede alla Giunta di adottare misure concrete per prevenire e contenere gli episodi di criminalità e degrado. Convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: il Comitato invita le autorità preposte a un incontro urgente per affrontare in modo sistematico e condiviso la questione.

Un quartiere che vuole resistere

Nonostante le difficoltà, i residenti sottolineano il proprio impegno nel mantenere vivibile e attivo il centro storico, attraverso attività economiche e una comunità residente che continua a credere nel valore di un quartiere vivace e sicuro.

Tuttavia, è fondamentale che le istituzioni rispondano con azioni tangibili per tutelare non solo il tessuto economico e sociale, ma anche i valori stessi di una città che guarda al futuro senza dimenticare l’importanza della sicurezza e della coesione comunitaria.

