Allarme Salmonella: ritirate migliaia di uova dai supermercati, potresti averle in frigo. Verifica i lotti indicati in questo articolo

È di nuovo allerta in tutta Italia per il rischio di Salmonella enteritidis nelle uova fresche da allevamento all’aperto. Il Ministero della Salute ha diffuso il 1° luglio 2025 un avviso di richiamo urgente attraverso il portale ufficiale degli “Avvisi di sicurezza e dei richiami di prodotti alimentari”, dopo che i controlli hanno evidenziato una positività al batterio della salmonella in alcuni lotti distribuiti nei supermercati e utilizzati anche nella ristorazione.

La contaminazione è stata riscontrata durante le analisi di autocontrollo interno previste dal Piano nazionale salmonellosi, su campioni ufficiali prelevati dalle feci delle galline ovaiole.

A essere coinvolti sono nove lotti di uova a marchio Agricola Paneni, identificati con i codici:

G1125

G1225

G1325

G1425

G1525

G1625

G1725

G1825

G1925

Tutti riportano date di scadenza comprese tra il 9 e il 17 luglio 2025 e provengono dallo stabilimento dell’Azienda Agricola Paneni Luisa & C. S.S., con sede a Roma, in via Augusto Persichetti n. 101 (marchio di identificazione: IT Z1K3R CE).

Il richiamo è stato disposto a scopo precauzionale, ma riguarda decine di migliaia di uova già distribuite nei canali della grande distribuzione e nella ristorazione italiana. Le autorità sanitarie stanno conducendo ulteriori indagini epidemiologiche per verificare eventuali collegamenti con focolai di salmonellosi segnalati in alcune regioni.

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il rischio non va assolutamente sottovalutato:

“Quando si tratta di uova e salmonellosi è in gioco la salute degli animali e dei consumatori. Le uova sono tra i principali veicoli di infezione: massima attenzione a ciò che si porta in tavola.”

Anche l’Istituto Superiore di Sanità ricorda che il guscio, se contaminato da feci infette, può diventare un pericoloso vettore del batterio, in grado di penetrare all’interno dell’uovo. A livello mondiale, si stima che circa il 50% delle epidemie di salmonellosi sia causato proprio da uova contaminate.

Cosa fare se hai acquistato i lotti interessati

Chiunque abbia acquistato uova appartenenti ai lotti segnalati è invitato a non consumarle e a restituirle al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Si raccomanda inoltre di verificare attentamente le etichette, specie per prodotti acquistati tra fine giugno e inizio luglio.

