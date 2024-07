Allarme rientrato a Marina di Ragusa per il caso “acqua gialla”. Solo inutile allarmismo

Martedì 9 luglio, dalle 16 per circa un’ora, gli operai di Iblea Acque hanno effettuato un intervento presso il serbatoio di contrada Camemi, nel territorio di Marina di Ragusa. Un guasto ha interessato la struttura, mettendo fuori uso una pompa per evitare che acqua sporca finisse nella rete idrica. Nonostante tutto, però, dai tubi è sgorgata acqua di colore giallognolo. A lamentare il problema i residenti della parte alta di Marina di Ragusa, dai Gesuiti a via del Mare.

L’amministratore unico di Iblea Acque, Franco Poidomani, raggiunto telefonicamente, ci ha spiegato che l’acqua è un mix di sabbie che non va usata per fini domestici, ma il guasto è stato riparato ormai ed è stato completamente risolto: “Dal momento in cui i guasti sono stati individuati, abbiamo pulito le vasche già due volte. Vi erano dei residui ma adesso il problema non esiste più”.

Naturalmente, l’invito ai cittadini è sempre quello di segnalare alla polizia municipale eventuali guasti. Va precisato anche che la pompa è stata bloccata e l’erogazione dal serbatoio verso la rete è chiusa. L’acqua scura che potrebbe ancora arrivare nelle abitazioni è quella residua, finita in circolo nelle ore precedenti all’intervento.

Nel frattempo, vengono utilizzati nuovi pozzi di approvvigionamento con acqua pulita che arriverà nelle case. Il serbatoio di Camemi tratta l’acqua della diga di Santa Rosalia, e il guasto potrebbe essere dovuto all’abbassamento del livello della diga.

Un guasto di circa un’ora

Molti consigliere comunali in queste ore hanno fatto notare la mancanza di comunicazione tra Iblea Acque e il Comune, che è chiamato a rispondere sull’operato di Iblea Acque. Eppure, sembrerebbe non esserne a conoscenza, dato che non è stata emanata alcuna ordinanza di divieto dell’uso dell’acqua ai fini domestici nel momento in cui si è verificato il problema. A questo proposito, Franco Poidomani spiega: “Dal momento in cui è stato individuato il guasto è passata un’ora. Siamo intervenuti immediatamente e per questo non è stato necessario avvisare il Comune di Ragusa onde evitare di creare inutili allarmismi ed è per questo che, ovviamente, non è stata emessa ordinanza di divieto dell’uso dell’acqua. Tutto, è stato risolto nel giro di un’ora e adesso il problema non sussiste”.

© Riproduzione riservata