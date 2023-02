Alla vigilia degli Stati generali del Welfare, confronto sulle politiche sociali a Scicli

Alla due giorni degli Stati generali del Welfare del Distretto 45 per i comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo in programma nella città della Contea il 23 e 24 febbraio, il comune di Scicli si è preparato incontrando la rete delle politiche sociali presente sul territorio con l’intento di avocare a sè, quale espressione della parte pubblica, il ruolo di cabina di regia ma anche e soprattutto con la volontà di dare alle realtà operanti nel settore delle politiche sociali, siano esse associazioni che cooperative, il ruolo di attori. La riunione si è tenuta a palazzo di città lunedì scorso ed ha visto un’importante partecipazione dei soggetti impegnati nel sociale nei diversi ambiti di intervento. Ampio il confronto, tante le idee, buoni i propositi. Soprattutto per avviare un percorso comune che ha come obiettivo l’aiuto a quelle fasce sociali deboli e fragili che, se non attenzionate adeguatamente, tendono a rimanere ai margini.

Metodologia di lavoro. Non solo parole ma idee e fatti concreti.

Alle problematiche delle politiche sociali, a Scicli, lavoreranno quattro sottogruppi composti da rappresentanti di associazioni e cooperative con esperienza e conoscenza del settore. Istituito il sottogruppo per famiglia e minori, quello per soggetti non autosufficienti, quello delle pari opportunità e violenza di genere e quello delle politiche migratorie e lavoro. All’Amministrazione spetterà il ruolo di cabina di regia tenendo per sè il coordinamento dei sottogruppi. “Attraverso questi momenti di confronto, il Comune mira a valorizzare le varie realtà associative esistenti per realizzare un sistema integrato pubblico-privato di servizi ed interventi sociali – spiega il vice sindaco Concetta Drago – nei fatti, i tavoli tematici sono funzionali al supporto del programma di sostegno e sviluppo delle azioni politico-amministrative in ambito sociale coinvolgendo attivamente gli operatori della rete del posto che, in stretta sinergia con gli uffici comunali, potranno fornire un contributo rilevante per conoscere il territorio, sia in termini di risorse che di bisogni”. Presenti all’incontro l’esperto ai servizi sociali Elio Tasca, il vicesindaco concetta Drago, e l’assessore Peppe Puglisi e la garante per i diritti dell’infanzia del Comune,

per i diritti dell’infanzia del Comune, Silvia Manenti.