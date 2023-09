“Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale”, il progetto che coinvolge il mondo della scuola

Al via la terza edizione del progetto “Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale”, rivolto a insegnanti e alunni del mondo della scuola.

Il progetto, promosso dall’Ecomuseo Carat e dall’Archivio degli Iblei, ha il supporto da parte di numerosi enti partner a livello locale e nazionale, tra cui l’Archivio di Stato di Ragusa, Associazione Insieme in città, Consorzio Universitario Ibleo, Università degli Studi di Catania, Società Ragusana di Storia Patria, SISAm-Società Italiana di Storia Ambientale, SiDidaST-Società Italiana di Didattica della Storia e il CAI sez di Ragusa.

Responsabile scientifica del progetto, Chiara Ottaviano, orgogliosa dei riconoscimenti ottenuti a livello nazionale, come la partecipazione alla V Conferenza dell’AIPH (Associazione Italiana di Public History) e il patrocinio dell’AIPH per l’edizione attuale.

IL PROGETTO

Il progetto si articola in diverse fasi, compreso un corso di formazione per gli insegnanti da ottobre a dicembre, laboratori scolastici da gennaio a maggio e una grande festa conclusiva a giugno in piazza San Giovanni. Il corso di formazione coinvolge docenti di diverse discipline, esperti di storia locale, una geologa e una guida CAI per lezioni sul campo.

Le iscrizioni per partecipare al progetto sono aperte fino al 10 ottobre, e gli insegnanti di ogni ordine e grado sono invitati a partecipare. L’incontro inaugurale si terrà il 13 ottobre presso il Centro Servizi Culturali E. Schembari a Ragusa, con la partecipazione del Sindaco Avv. Cassì, dell’assessora all’Istruzione Catia Pasta e dei responsabili degli enti partner.

L’iniziativa promuove l’educazione, la valorizzazione della cultura locale e l’interazione tra scuola e comunità, contribuendo al coinvolgimento attivo degli insegnanti e degli studenti nell’esplorazione del patrimonio culturale di Ragusa.