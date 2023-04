Alexey Lutsenko vince Il Giro di Sicilia

Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) vince Il Giro di Sicilia Crédit Agricole. Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) completano il podio della classifica generale.

Decisivo per Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) il successo nella tappa finale, la Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre di 216 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team).

CLASSIFICA GENERALE



1 – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team)

2 – Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) a 44″

3 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 1’07”

DICHIARAZIONI





Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore de Il Giro di Sicilia Alexey Lutsenko ha dichiarato: “Sono felicissimo per questa vittoria e per il lavoro della mia squadra. Era da molto tempo che non vincevo una gara, più di un anno, e anche la mia squadra aveva bisogno di vincere. Sono riuscito a partire sul tratto più duro della salita e ho continuato fino al traguardo. È bello vincere Il Giro di Sicilia prima delle classiche delle Ardenne”.