Alberto Angela a Punta Secca per le riprese della nuova stagione di “Ulisse”

Il divulgatore scientifico Alberto Angela, attualmente impegnato nelle riprese della nuova stagione di “Ulisse”, dedicata alla Sicilia e al territorio, ha fatto visita a Punta Secca.

LE RIPRESE DI “ULISSE”

La bellezza di Punta Secca ha fornito uno sfondo naturale suggestivo per le riprese, e presto la borgata marinara potrà essere ammirata in Rai, una volta che verrà annunciata la programmazione delle nuove puntate di “Ulisse”. L’Amministrazione comunale si è impegnata affinché produzioni di questo tipo possano giungere nel territorio, riconoscendone l’importanza come opportunità per un ritorno di immagine positivo.

Il sindaco ha ringraziato Alberto Angela per la sua cortesia e per i complimenti rivolti alla comunità di Punta Secca per l’accoglienza riservata sia a lui che alla troupe televisiva.

