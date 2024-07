Alberi tagliati nella strada per Chiaramonte, Comune: “E’ stata la Provincia”, che replica: “Era necessario”

A Chiaramonte Gulfi, lungo la Sp.10, sono stati tagliati gli alberi di sommacco presenti all’interno di un’aiuola che delimita la strada nei pressi dell’ex albergo “La Pineta”. Ci troviamo all’interno di quella strada che collega il Comune montano a Ragusa e che attraversa la bellissima pineta. Il sommacco è una specie arborea che spesso cresce spontaneamente, proprio com’era accaduto nel luogo in questione. Presenti lì da moltissimi anni, ormai gli alberi avevano preso vigore.

Martedì 16 luglio, sono stati tagliati da parte del Libero Consorzio Comunale – settore viabilità – gli alberi presenti all’interno dell’aiuola che costeggia la strada. Il comitato Puliamo Chiaramonte, non ci sta e prende posizione: “E’ assurdo che dove la vegetazione sta davvero invadendo le strade nessuno interviene”, si legge in una nota diffusa dal comitato. Inoltre, informano di aver inoltrato una PEC come gruppo civico al Libero Consorzio chiedendo il ripristino del luogo con la piantumazione di nuovi alberi e che vengano curati nel tempo.

L’assessore alle politiche forestali del Comune di Chiaramonte, Giovanni Presti, spiega: “Ciò che dispiace è che nessuno ha informato il Comune di Chiaramonte su quanto stava accadendo. Certo, la pulizia dei luoghi è importante, ma si poteva anche effettuare tutto in modo diverso”. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, spiega che gli alberi sarebbero stati tagliati ai fini della sicurezza stradale.

Precisazione del Libero Consorzio in merito all’intervento di scerbatura arbusti infestanti SP 8



L’intervento di scerbatura di arbusti infestanti e ramaglie, in un’area di pertinenza della Sp 8 nei pressi di Chiaramonte Gulfi, è stato effettuato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa su richiesta della Regione Siciliana, con nota del 16 luglio 2024 (protocollo numero 66006), in relazione a quanto previsto nella Campagna regionale di Prevenzione incendi e le relative Ordinanze comunali.





