Al via questa domenica “Le parole che non ti ho detto” con Ligabue, Barbi e Camisasca al Castello di Donnafugata



RAGUSA – “Le parole che non ti ho detto…” è l’esclusiva manifestazione culturale ideata e coordinata da Malìa, società ragusana che offre servizi culturali, volta ad accendere l’estate ragusana dal 9 luglio al 4 agosto all’insegna di contenuti unici e serate di intrattenimento di sicuro appeal per il grande pubblico. Palcoscenico preferenziale: il Castello di Donnafugata. Domenica 9 luglio alle ore 19.30, si partirà con l’inaugurazione della mostra pittorica “”CONCRETE. Oltre il muro del tempo”” di Simone Favero: In questa sua prima mostra personale a Ragusa, in maniera originale e sorprendente, ci regala la sua riflessione più intima: istantanee impresse sui muri che sono specchio del nostro tempo… Una pittura forte, fatta di luce e materia, sogno e realtà. Muri graffiati, verità svelate senza pudore, sfrontata e nel contempo elegante semplicità.

A seguire, alle ore 21,00 si proseguirà con il live show «Salutami tuo fratello» in compagnia di Marco Ligabue e Andrea Barbi. Uno showcase arricchito da nuove suggestioni, brillanti sketch e musiche, con il consueto stile intenso, giocoso e passionale, celebrando così il coraggio di chi sa sognare e guardare la vita con positività e ironia. Una serata indimenticabile in cui Marco e Andrea si concedono generosamente al pubblico conquistando gli spettatori con il loro talento: una spassosa sequenza di aneddoti e canzoni che diverte e fa anche riflettere.

Uno spettacolo denso di risate, giochi, riflessioni e ispirazione tra musica, parole e con una deliziosa degustazione di prodotti tipici emiliani sul finale. La manifestazione si concluderà il 4 sgosto alle ore 21.00 con una serata memorabile in compagnia di Juri Camisasca, cantautore, pittore e attore italiano. Un’occasione per tutti di incontrare una personalità di valenza internazionale che in questi anni si è distinto per il proprio impegno nella promozione dell’uomo e della sua dimensione spirituale.



“Abbiamo selezionato percorsi artistici e narrazioni nuove – spiega Debhorah Di Rosa, amministratore di Malìa – A partire dalla mostra di Simone Favero, artista che collabora con noi da ormai 2 anni che, con CONCRETE, in modo originale e ricercato, ci offre l’opportunità di confrontarci con alcune delle tematiche più importanti attorno a cui si muove il nostro presente: la vita, la guerra, la felicità. Passando poi per lo showcase di Marco Ligabue e Andrea Barbi, uno spettacolo rodato e rinnovato nei contenuti che fa del racconto di vita di provincia un momento di autentica condivisione emozionale.

E poi Juri Camisasca, artista di incredibile valore, che, la serata del 4 agosto, condividerà la propria esperienza umana e spirituale tra parole, musica ed immagini di grande appeal all’insegna della meraviglia”. Attraverso immagini, parole e suggestioni sul nostro tempo, Salvo Garipoli intervisterà l’istrionico protagonista della serata all’insegna dei tanti temi esistenziali che ci pongono quotidianamente di fronte a scelte e comportamenti che si riflettono sul nostro presente e determinano il nostro futuro.

“Nel nostro stile, questa è una manifestazione che fa sinergia tra le differenti arti muovendosi attorno al ruolo ed al valore delle parole, per generare nuove narrazioni in grado di stimolare il pubblico dei partecipanti in modo nuovo- ci dice Salvo Garipoli, socio fondatore di Malìa – Crediamo infatti che per costruire un futuro migliore, abbiamo tutti bisogno di nutrire il nostro vocabolario emozionale”. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Ragusa e il supporto di alcuni sponsor.