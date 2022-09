Al via oggi la VII edizione del Festival del giornalismo enogastronomico

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con il Festival del Giornalismo enogastronomico, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre, nei nuovi spazi de “L’Incubatore dei Nebrodi” a Galati Mamertino in provincia di Messina, con l’obiettivo di sviluppare il settore agroalimentare del territorio fornendo servizi di orientamento per la nascita di start up e strumenti per l’innovazione.

Tre giorni all’insegna della promozione del territorio dei Nebrodi e della sua immensa ricchezza, che si snoderanno tra focus tematici, confronti tra esperti e approfondimenti su singole produzioni locali (dai formaggi al miele, dal pane ai salumi). A organizzare la manifestazione l’associazione Network, in collaborazione con la Fondazione Celestino Drago.



Questa volta il Festival abbandonerà quasi completamente la tradizionale formula delle tavole rotonde per proporre un racconto più diretto e immediato della filiera dell’enogastronomia e quindi dell’agroalimentare e dell’agricoltura. Un’occasione di confronto tra giornalisti e aziende del settore enogastronomico.

Durante le tre giornate si parlerà di Nebrodi certo, ma anche di Sicilia, Sud, sistema Italia, per una decina di eventi divulgativi e tanti momenti di networking. I singoli temi saranno affrontati con interviste di 50 minuti ciascuna, da venerdì 30 settembre fino a domenica 2 ottobre.

Dalle cinque del pomeriggio l’Incubatore di imprese dei Nebrodi presente all’interno del Polo dell’agroalimentare diventerà un teatro, per riflettere insieme su come è cambiato il sistema siciliano in questi anni: quello che è stato fatto in agricoltura, cosa resta ancora da fare nell’agroindustria, il racconto che se ne fa sui giornali, l’etica, il marketing e la ristorazione.



Momento centrale di ogni giornata sarà “l’Aperilibro”, un libro, un vino, un dialogo con un personaggio o due e a seguire le deliziose degustazioni di prodotti tipici locali.

Il piccolo centro dei Nebrodi si trasformerà così in una casa, una grande casa per gli ospiti e per chiunque abbia voglia di conoscere, approfondire e capire. “Radici” è il tema centrale di questa edizione e proprio a partire dal racconto delle nostre origini e delle nostre radici che bisogna ripartire, in un momento dove si sente forte la necessità di tornare a cogliere l’essenziale della nostra storia e tradizioni, per farne un punto di ripartenza o di resistenza.

Altro momento importante le degustazioni serali con la partecipazione di chef che racconteranno di volta in volta il valore del prodotto siciliano. L’idea è quella di costruire una grande alleanza di filiera per poter proporre soprattutto, nelle aree ai margini più in difficoltà, un sistema di qualità diffusa ad alta consapevolezza sociale: qualità per scelta e non per imposizione.



A questo serviranno i Focus: un grande esperto approfondisce un tema, lo spiega, ci scava dentro. Vino, olio, formaggi, miele, nocciole, grano sul versante della produzione e poi giornali, informazione, etica, social, e ancora legislazione sulla qualità, sistemi di organizzazione, turismo, connessioni con i beni culturali. Scaviamo in questo giacimento per costruire i presupposti culturali di uno sviluppo corretto e non assistenziale.

All’interno del villaggio food saranno creati vari spazi di socializzazione. Del resto, il nodo principale del festival è sempre stato e deve continuare a essere il networking. Quando la gente si incontra e parla ne nasce sempre qualcosa di buono.

Il Programma

Venerdì 30 settembre 2022

Apertura alle 15:30 con i saluti del sindaco Vincenzo Amadore. Alle 16 il focus dal titolo “Il ruolo dell’impresa e della cooperazione nello sviluppo dei territori” con Giovanni Pagano (direttore A.S.C.C.- Coop), Giuseppe Spadaro (direttore del gruppo Radenza -Coop) moderato dal giornalista Nino Amadore. Dalle 17 alle 19 al via il dibattito “Giornalismo futuro, il futuro del giornalismo”. Partecipano Roberto Gueli (Presidente dell’Ordine dei giornalisti), Biagio Semilia (editore di Blogsicilia), Giulio Francese (Consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti), Alfredo Pecoraro (Presidente Associazione Stampa parlamentare ARS). Alle 19:00 “Le chiavi dello Sviluppo” in compagnia di Francesco Calanna, Giovanni Messina, Dario Pistorio, Peppe Biundo e Marcel Pidalà. Alle 20 “L’Aperilibro”. Giacomo Di Girolamo discute con Nino Amadore del libro “Matteo va alla guerra. La Mafia e le stragi del ’92. Come tutto ha inizio”. A seguire la cena a cura della Fondazione Celestino Drago

Sabato 1° ottobre 2022

Apertura alle 9 con la Masterclass sui Formaggi a cura del Caseificio Bompietro, alle 10 la Masterclass sul miele a cura di Giacomo Emanuele, alle 11 la Masterclass salumi a cura di Scaligera Intracarni e Giuseppe Frusteri. Alle 11:45 spazio a Marcello Mangia (presidente di Aeroviaggi), intervistato da Valeria De Rosa (Radio 24). A seguire (12:30) la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Biancavilla Etna Wine Forum: l’economia del Vulcano”. Dalle 16 alle 18 focus sulle nuove forme di comunicazione con “Mi faccio un podcast, forme e tecniche nuove per raccontare il territorio”. Ne parlano Giovanni Villino, Nino Amadore, Biagio Semilia e Flavio Fazio. Alle 18 incontro con Nicola Fiasconaro intervistato da Liliana Rosano. Alle 19 “L’innovazione che fa crescere”. Intervengono Pietro di Noto e Marcantonio Ruisi a colloquio con Nino Amadore. Alle 20 nuovo appuntamento con “L’Aperilibro”. Gianfranco Marrone dialoga con Nino Amadore sul libro “Gustoso e Saporito” (Bompiani). Alle 21 cena a cura del Gruppo Barbera. Dopocena: Concerto Cogito Ergo Sound.

Domenica 2 ottobre 2022

Mattinata dedicata alle visite in azienda. Alle 10 Presentazione proposta presidio Slow Food Pane dei Nebrodi, a cura della Fondazione Celestino Drago e della Comunità Slow Food TerraMare Nebrodi coordina Nadia La Malfa. Alle 11 Masterclass sull’olio con Manfredi Barbera. Nel pomeriggio, alle 16 focus su “Le chiavi dello sviluppo”. Fabio Montesano rappresentante di Unioncamere, Salvatore Martorana, Francesco Paolo Trapani, Flora Mondello discutono con Alessandra Serio. Dalle 18 alle 20 dibattito sulle nuove frontiere del marketing dal titolo “Social: marketing o Marchette?”, in compagnia degli ospiti Tony Siino, Alessandro Lombardi, Fabrizio Barreca, Eleonora Fiorentino, Osvaldo Esposito con Nino Giordano.