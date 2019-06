Al via Life Beyond plastic, buone pratiche per l'ambiente - Ragusa Oggi

Al via Life Beyond plastic, buone pratiche per l’ambiente

In occasione della Giornata mondiale degli Oceani, sabato 8 giugno, parte Life Beyond Plastic: un progetto che coinvolge 11 partner in 7 Regioni italiane per mobilitare i giovani e promuovere buone pratiche per mitigare l’impatto antropico sull’ambiente e ridurre l’inquinamento da plastica nei mari.

Il progetto punta sui giovani, considerati attori chiave per sollecitare governi e imprese nell’adozione di modelli di produzione e consumo sostenibile. L’iniziativa, che coinvolge Trentino, Lombardia, Liguria, Marche, Campania, Calabria e Sicilia, prevede laboratori interattivi per 2000 studenti, corsi di formazione per 120 insegnanti, la creazione di una rete di 70 scuole ‘plastic free’ e di un network di 180 giovani attivisti impegnati per la sostenibilità del proprio territorio, 12 eventi pubblici e 3 grandi eventi con installazioni artistiche interattive organizzati in collaborazione con la rivista Focus, l’acquario di Genova e il Muse di Trento.