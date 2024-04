Al via la festa di compleanno per i 25 anni dell’Interspar Le Dune di Comiso. Sabato e domenica animazione e buoni spesa da 25 euro per tutti

*Venticinque anni di successi per l’Interspar Le Dune di Comiso. Questo fine settimana una festa per le famiglie con animazione e buoni da 25 euro per tutti.*

COMISO – Un compleanno speciale per uno degli ipermercati siciliani più noti. Compie 25 anni l’Interspar Le Dune di Comiso, un traguardo che verrà festeggiato questo weekend, sabato 20 e domenica 21 aprile, assieme a tutta la collettività. Una grande festa per tutte le famiglie, con continue animazioni, spettacoli, giocolieri, clown e mascotte. Un’atmosfera gioviale che avvolgerà l’intero fine settimana con un programma ricco di eventi e iniziative pensato per coinvolgere e divertire vecchi e nuovi clienti. I bambini potranno anche sbizzarrirsi con il truccabimbi e divertirsi sui gonfiabili, mentre per i golosi saranno disponibili dolci e zucchero filato per soddisfare ogni desiderio di dolcezza. Ma le sorprese non finiscono qui: in segno di gratitudine verso i propri clienti, l’Interspar Le Dune di Comiso ha deciso di premiare ogni acquisto effettuato durante la due giorni che celebra l’anniversario. Senza alcuna soglia di spesa, ogni cliente riceverà ben 25 euro in buoni spesa, un modo per ringraziare la fiducia e la fedeltà dimostrate negli anni. Per rendere l’esperienza ancora più speciale, solo il 20 e 21 aprile, contestualmente allo scontrino e ai buoni spesa, verrà consegnato un coupon per un caffè gratuito da gustare al bar interno. Oggi pomeriggio un primo momento istituzionale ha dato il via ai festeggiamenti con il taglio di una torta gigante condivisa con i clienti e il personale, alla presenza dei vertici di Ergon, tra cui il presidente Paolo Canzonieri, del presidente nazionale di Despar Italia, Gianni Cavalieri, del responsabile dei punti vendita Ergon insegna Despar, Interspar e Eurospar, Fabiano Iacono, del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “Auguri per questo primo quarto di secolo compiuto da un’attività così importante per il territorio che riesce a soddisfare le esigenze di una clientela proveniente da più Comuni – ha detto il sindaco Schembari – Un ipermercato che ha saputo coniugare varietà e qualità nell’offerta presente con la convenienza dei prodotti, ma soprattutto la gentilezza e il sorriso del personale unendo il ruolo della grande distribuzione con il modo di fare delle vecchie botteghe della porta accanto”. Per Ergon, che in Sicilia rappresenta i marchi Despar, Interspar e Eurospar, è un traguardo importante come spiegato da Concetta Lo Magno, responsabile marketing: “Con orgoglio festeggiamo questo compleanno speciale, un traguardo che non sarebbe stato possibile senza il costante impegno di tutto il team e la fiducia dei nostri clienti, che ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato lungo questo percorso. Per questo motivo il ringraziamento va ad ogni singola persona che ha contribuito al successo di questo punto vendita, dai dipendenti alle famiglie che ci scelgono ogni giorno per i loro acquisti. Siamo felici di poter celebrare insieme questo importante traguardo e di continuare a servire e soddisfare le esigenze della nostra comunità”.



