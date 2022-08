Prendono il via oggi, a Pedalino, frazione di Comiso, i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima del Rosario. Celebrazioni molto semplici e, allo stesso tempo, densi di significato spirituale. Quest’anno, tra l’altro, ritorna la festa esterna in programma domenica 11 settembre. “Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare – dice mons. Salvatore Burrafato, il parroco, citando un passo di Papa Francesco – Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace”. E mons. Burrafato prosegue: “La preghiera ci unisce a Dio, a Maria e ai Santi. Ai nostri fratelli e a noi stessi. Pregare e vivere”.