Al Teatro Naselli il musical “Spartenza” per raccontare la grande emigrazione siciliana del ‘900

Lo spettacolo “Spartenza” della Compagnia Teatrale Sikilia, in scena al Teatro Naselli di Comiso il prossimo sabato 6 aprile alle ore 21.00, promette di rivivere in modo intenso e coinvolgente la grande emigrazione siciliana degli inizi del ‘900. Attraverso una narrazione corale, lo spettacolo porterà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso le storie e i sentimenti di coloro che lasciarono la propria terra in cerca di una vita migliore.

La Sicilia, una delle regioni più colpite da questo fenomeno migratorio, sarà protagonista indiscussa dello spettacolo, che racconterà le difficoltà, le paure e le speranze di chi intraprese il viaggio verso terre lontane, soprattutto in America, per sfuggire alla miseria e alla povertà.

“Spartenza” ha già ottenuto importanti riconoscimenti, vincendo come miglior regia e miglior spettacolo alla IX edizione del “Premio Ulisse” e ottenendo gli stessi riconoscimenti al “Gran Premio Teatro Amatoriale”. Sarà un’opportunità unica per il pubblico del Teatro Naselli di Comiso di assistere a un musical coinvolgente, con ballerini, attori, cantanti e musica dal vivo, che tratta un tema tanto attuale e universale.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sulle iniziative del Teatro Naselli di Comiso, è possibile seguire le pagine social ufficiali, visitare il sito spazionaselli.it per l’acquisto dei biglietti online, o contattare il numero 328 497 4542. Il botteghino è aperto dalle 16:00 alle 20:00.

