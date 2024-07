Al “Paternò Arezzo” un mammografo digitale avanzato

Il parco tecnologico dell’ASP di Ragusa si è recentemente arricchito di un mammografo digitale avanzato, che migliora l’offerta dell’Unità di Screening mammografico e diagnostica senologica dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla. Questa nuova apparecchiatura offre una risoluzione dell’immagine e un’adeguatezza della diagnosi superiori rispetto alle versioni precedenti.

ll mammografo digitale

Il mammografo permette una valutazione tridimensionale della struttura della ghiandola mammaria attraverso la tomosintesi, e consente di effettuare biopsie con metodica stereotassica. Ciò offre una visione più accurata e approfondita delle patologie tumorali multifocali. Il dott. Giuseppe La Perna, Direttore della U.O.S.D. Screening mammografico e diagnostica senologica, spiega: “Significa poter intercettare i tumori con localizzazioni diverse rispetto al nodulo più eclatante e visibile, che solitamente viene sospettato per primo. Questo strumento non solo ha la capacità di svolgere un esame tridimensionale, ma anche di approfondirlo con l’utilizzo del mezzo di contrasto, migliorando così la capacità di diagnosi e l’efficacia delle terapie da sottoporre alle pazienti”.

L’ASP di Ragusa dispone di una delle 17 unità siciliane altamente specializzate, che fornisce alle pazienti affette da patologie tumorali alla mammella l’utilizzo di metodiche e tecniche innovative, oltre a un’assistenza di elevato profilo grazie alla presenza di professionisti dedicati.

Per curare questo genere di neoplasia, dunque, ormai da qualche anno non è più necessario recarsi fuori dalla nostra provincia. Nelle prossime settimane, grazie ai fondi del Pnrr, altri mammografi di ultima generazione verranno consegnati all’Azienda per la successiva installazione nei diversi presidi ospedalieri, allo scopo di aumentare l’offerta in tutta la provincia.

