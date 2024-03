Al mare in treno. Linee speciali Trenitalia per la Sicilia, qualcuna tocca anche la provincia di Ragusa

Quest’anno in Sicilia Trenitalia ha predisposto alcune linee speciali per la Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, per raggiungere alcune località di mare (e non solo) in Sicilia.

Per chi sceglie quest’estate di visitare la Sicilia, confermata l’intera offerta degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia e degli Intercity Giorno per raggiungere comodamente dalla Capitale le mete di mare dell’isola.

Il network di Frecce da e per la Calabria, compreso il Frecciarossa notturno per Milano, uniscono l’area dello Stretto con le città del Nord e con la Sicilia grazie alle navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane). Insieme al biglietto di Frecce e Intercity sarà, infatti, possibile acquistare sui canali di vendita di Trenitalia anche quello delle navi veloci di BluJet fra Villa San Giovanni e Messina. Gli orari delle navi, in coincidenza con le Frecce e con gli Intercity che proseguono per Reggio Calabria, consentono un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto che, integrandosi con il trasporto regionale, rendono possibile raggiungere alcune tra le mete più suggestive dell’isola.

Anche quest’anno confermato il Taormina Line, attivo fino al 31 ottobre, con 6 collegamenti aggiuntivi, nei giorni festivi, fra Catania Centrale e Letojanni con fermate ad Acireale, Giarre-Riposto e Taormina-Giardini e il Taormina Link che collega invece la stazione di Taormina-Giardini al borgo taorminese grazie ai bus di ASM Taormina e l’Etna Link che, con servizi di Ferrovia Circumetnea in partenza dalla stazione di Giarre-Riposto collega sino a Piano Provenzana, alle pendici dell’Etna.

Torna anche uno dei servizi maggiormente apprezzati da viaggiatori e turisti lo scorso anno, il Cefalù Line (con circolazioni il sabato fino al 10 settembre e nei giorni festivi fino al 18 settembre), che collega l’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi e la città di Palermo a Cefalù. Nei giorni festivi le corse aggiuntive a disposizione dei viaggiatori sono 30 (16 tra Palermo Centrale e Cefalù e 14 tra Punta Raisi e Cefalù). Il Cefalù Line del sabato offrirà nel complesso 12 collegamenti aggiuntivi tra Punta Raisi o Palermo Centrale e Cefalù.

Confermato inoltre il Barocco Line (fino al 4 settembre) che, con 17 collegamenti attivi nei giorni festivi, permetterà di scoprire la Val di Noto e le sue perle, con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa, Donnafugata.

© Riproduzione riservata