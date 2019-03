Al CataniaWineFest masterclass di Casa Grazia - Ragusa Oggi

Al CataniaWineFest masterclass di Casa Grazia

Carattere e innovazione nei vini Casa Grazia. Questo il titolo della masterclass in programma il prossimo lunedì, 1° aprile, al *Catania Wine Fest*, l’area dedicata al vino interna al *Cooking Fest – il Salone dell’Enogastronomia *al centro fieristico* Le Ciminiere*. L’iniziativa vuole regalare agli amanti del vino la possibilità di una vera e propria experience: dal vino dolce a quello secco, fino alle bollicine, dal 30 marzo al 2 aprile saranno coinvolte 50cantine con oltre 1000etichette in degustazione ai banchi d’assaggio, accuratamente selezionate dai sommelierAIS Sicilia Sommelier <www.sommeliersicilia.com/>. Nell’ambito della rassegna, imperdibili le masterclass aperte a un massimo di 25/30 persone. Lunedì spazio ai vini Casa Grazia. A partire dalle ore 19.00 sarà possibile partecipare alla degustazione guidata dalla responsabile alla comunicazione AIS Sicilia, Flavia Catalano, e dalla delegata AIS Catania, Maria Grazia Barbagallo. Sarà presente anche l’arch. Vince Castellana, direttore artistico dell’azienda, che illustrerà ai presenti i processi in atto di innovazione inerenti la brand identity di Casa Grazia.

Queste intanto le etichette in assaggio:

– Euphorya 2018, bollicine brut rosé di Frappato – Zahara 2018, Grillo Sicilia DOC – Adorè 2018, Moscato Sicilia DOC – Victorya 1607 Cerasuolo di Vittoria DOCG – 2017 – Vi Veri 2016, Cabernet Sauvignon Sicilia DOC