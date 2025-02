Al Castello di Donnafugata grande attesa per Cavalleria Rusticana

Grande attesa per giorno 8 agosto alle ore 21.30 al Castello di Donnafugata per Cavalleria Rusticana, atto unico di Pietro Mascagni, Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Siciliano. Su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga, la storia è molto nota e si svolge in un piccolo paese della Sicilia, a Vizzini, nel giorno di Pasqua.

Turiddu tornando dal servizio militare, scopre che Lola, la ragazza di cui era innamorato, è andata sposa ad Alfio, il carrettiere del Paese. Per consolarsi, il giovane seduce Santuzza, ma poi la trascura e la respinge. Santuzza ingenua e semplice donna, capisce che Turiddu è innamorato ancora di Lola e, ingelosita, confessa ad Alfio che sua moglie non gli è fedele. I due uomini si sfideranno, infine, in un mortale duello che vedrà ucciso Turiddu.



Anche da parte della visione del Regista Russo Valeri Kulichenko resta intatta e chiara la visione e il dramma della solitudine femminile e l’Onore maschile ancor più forte in un paese della Sicilia Antica.

Il messaggio forte ed elegante quindi di una donna abbandonata, affiancando la violenza maschile alla comune debolezza umana.

La Sicilia di Pietro Mascagni viene presentata senza elementi moderni dallo Scenografo Oleg Gurenko in una visione pittorica interamente classica. Le scenografie pittoresche rappresentano la Sicilia di pietra di Verga. Povera ma allo stesso tempo ricca di elementi tipici Siciliani il tutto in modo unico, fiabesco e ricco di elementi classici come le finestre e i balconi addobbati per la pasqua, la chiesa in festa e le porte della città.



La compassione della pietà, la processione del Signore Risorto, la Pasqua di Cavalleria Rusticana tipica Siciliana e la musica che prende l’anima, fino a costruire una visione potente che l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Siciliano, diretta dal Maestro Michele Netti, accompagna e sostiene con forza, e con un cast di interpreti di valore assoluto.

CAVALLERIA RUSTICANA

8 agosto ore 21.30

Castello di Donnafugata, Ragusa

Prevendita Biglietti Ticketone

LA Terra Viaggi – Corso Vittorio Veneto n. 439 tel. 0932.626240

Biglietti Online e Punti Vendita: www.ticketone.it

Informazioni: 3341891173

