Ai domiciliari per furto di energia elettrica continuava a rubare la corrente: arrestato a Vittoria

Era ai domiciliari per furto di energia elettrica. Ma continuava a rubare la corrente. La polizia di Vittoria ha arrestato un uomo in quanto aveva sottratto energia elettrica in modo illecito per un periodo di cinque anni, motivo per cui è stato posto agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione presso l’abitazione, gli agenti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica.

L’UOMO E’ DI NUOVO AI DOMICILIARI IN ATTESA DELLE DECISIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI

Successivamente, con l’assistenza di personale tecnico Enel, è emerso che il furto di energia elettrica si era protratto da circa cinque anni, causando un danno erariale stimato intorno ai 5.000 euro. L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di furto aggravato di energia elettrica, e sarà sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

