Agricoltura sostenibile e le sfide di domani: a Vittoria l’Innovation Camp Intesa. Attesa per la visita delle delegazioni tunisine

Una due giorni di confronto, in programma l’8 e 9 giugno, sull’agricoltura sostenibile e le sfide che oggi si trova ad affrontare. E’ questo l’obiettivo dell’evento “Innovation Camp Intesa – Le sfide dell’innovazione verso un modello condiviso di agricoltura sostenibile”. Intanto, si è svolta stamani al Comune di Vittoria la visita istituzionale con la presenza delle delegazioni tunisine e italiane, accolte dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

L’incontro, promosso da SoSvi, Moncada, Crea e il Comune di Vittoria, riunirà esperti, professionisti e rappresentanti del settore agricolo per discutere le tematiche fondamentali della sostenibilità economica, sociale ed ambientale nel contesto delle recenti sfide globali. Tutti gli incontri, ospitati all’interno della Sala delle Capriate “Gianni Molè”, mirano a creare un nuovo approccio sistemico all’agricoltura, considerando gli impatti della pandemia, delle tensioni geopolitiche come la guerra in Ucraina e degli eventi climatici sempre più devastanti: il tutto coinvolgendo gli attori che fanno parte del problema, compresi enti pubblici, aziende private e istituti di ricerca. Durante l’Innovation Camp saranno presenti numerosi ospiti che si svolgeranno relazioni motivazionali per scaldare la platea, tra cui i rappresentanti di Food Hub, una startup innovativa che promuove la formazione e il legame tra mondo della ricerca e aziende, l’Associazione Donne dell’Ortofrutta, che si impegna per promuovere un modo nuovo di fare impresa, conciliando la vita lavorativa e vita femminile.

IL PROGRAMMA

Tra gli invitati saranno presenti anche Roberta Tardera, referente ANGA (Associazione Nazionale Giovani di Confagricoltura) per il settore orticolo, e Luca Occhipinti di Lualtek, start-up innovativa sui sistemi di monitoraggio e predittivi per l’agricoltura. L’Innovation Camp rappresenta dunque un’opportunità per tutti i protagonisti del nostro territorio che potranno discutere e convergere su proposte e soluzioni comuni. Proprio per questo, e per facilitare il lavoro di design thinking, i partecipanti verranno suddivisi in gruppi di lavoro paralleli che si occuperanno dei tre focus principali: la sostenibilità economica delle micro e piccole imprese ortofrutticole del territorio; Il modello Agriponic ed il trasferimento dell’innovazione tecnologiche nel territorio; Le opportunità della transizione ecologica per imprese e consumatori. Nella giornata dell’8 giugno , dopo gli “inspirational speeches” , si presenteranno le sfide dell’Innovation Camp, a cura del Comune di Vittoria rappresentato dall’assessore Anastasia Licitra insieme al giornalista Bartolo Lorefice, il CREA rappresentato da Giovanni Gugliuzza con il giornalista Gaetano Piccione, e il GAL Valli del Golfo rappresentato da Silvio Balloni insieme alla giornalista Gianna Bozzali. Successivamente, i partecipanti verranno suddivisi nei gruppi di lavoro paralleli, per discutere e convergere su soluzioni comuni. A fine della prima giornata, i partecipanti potranno gustare un consumer test con assaggio dei pomodorini “agriponici” e altri “prodotti 4.0″insieme allo chef Giovanni Galesi.

La giornata del 9 giugno prevede, oltre ad una sintesi iniziale del giorno precedente e ulteriori inspirational speeches, anche la presentazione delle proposte emerse dai vari gruppi di lavoro. Sarà dunque stilato un piano di azione condiviso che raccoglierà le soluzioni e le strategie individuate durante l’evento e che saranno consegnate agli organi competenti. All’interno della due giorni saranno inoltre presentati numerosi casi studio e progetti pilota , tra cui il progetto “Tresor”, che prevede il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, nell’ambito del progetto transfrontaliero Italia – Tunisia.

Per partecipare all’evento, è necessario registrarsi compilando il modulo disponibile su https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZU2QxRO-ThZZXbRpqRWAULl-BwwamzZzJb-un1bMVWyws_A/viewform.