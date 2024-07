Aggrediscono un uomo in una casa vacanze a Ragusa: chiusa la struttura per 15 giorni

Chiusa una struttura ricettiva nel centro storico di Ragusa. Il questore di Ragusa ha emesso un provvedimento di sospensione per 15 giorni nei confronti del titolare di una struttura a causa di una violenta aggressione avvenuta nella casa vacanze.

Gli accertamenti

Come accertato dalle verifiche effettuate dal personale della Sezione Volanti, due individui, dopo essersi assicurati tramite il proprietario che il loro obiettivo fosse all’interno della stanza, hanno raggiunto e ripetutamente colpito con armi da taglio e bottiglie di vetro un cittadino extracomunitario, causandogli lesioni al volto e al corpo. Questo episodio è solo uno dei vari eventi violenti verificatisi nella struttura, che era diventata punto di incontro per persone con pregiudizi penali o di Polizia, nonché da misure giudiziarie. Il locale era stato teatro di ulteriori risse e aggressioni, coinvolgendo anche il gestore della struttura.

Inoltre, durante una perquisizione effettuata dalla Squadra Mobile della Questura, sono stati trovati sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione nei locali della struttura. Ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri hanno rivelato che il titolare della struttura non aveva effettuato la prevista comunicazione degli alloggiati alla Questura in alcune giornate, come richiesto dall’art. 109 del TULPS.

Considerando questi fatti, il Questore ha ritenuto necessario intervenire per mettere fine a una situazione che rappresentava un concreto e attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, poiché l’esercizio commerciale in questione era diventato un luogo di ritrovo per soggetti pregiudicati e pericolosi.

