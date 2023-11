Aggiudicati i lavori per la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia a Vittoria

Il Comune di Vittoria ha aggiudicato i lavori per la costruzione di una nuova scuola dell’infanzia nel territorio cittadino. La procedura prevede che la ditta incaricata non solo realizzi i lavori ma si occupi anche della progettazione definitiva ed esecutiva. Questo progetto fa seguito a un finanziamento ottenuto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della missione 4, componente 1-investimento 1.1 dedicata ai “Piani per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

IL PROGETTO

La nuova scuola dell’infanzia sorgerà nei pressi della scuola Pappalardo, sui terreni del vecchio mercato ortofrutticolo. Sarà una struttura moderna e ben attrezzata, progettata per accogliere circa cento bambini, con tre sezioni dedicate all’infanzia.

Il progetto prevede anche ampie aree esterne, con spazi verdi attrezzati, percorsi interni ed esterni per garantire l’accessibilità a persone con ridotta capacità motoria. Si darà particolare attenzione all’isolamento acustico e all’efficientamento energetico della struttura.

Foto: repertorio