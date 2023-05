Aeroporto, una nuova rotta: arriva il Comiso-Bucarest

E’ stata annunciata l’avvio di una nuova rotta dall’aeroporto di Comiso: si tratta del Comiso-Bucarest Baneasa il cui primo volo avrà luogo il prossimo 8 luglio. L’annuncio arriva da Aeroitalia, il nuovo vettore che ha preso il posto di Ryanair allo scalo casmeneo.

I NUOVI VOLI

La nuova rotta sarà operata con aeromobili Boeing 737-700 da 148 posti il martedì e sabato ed i voli osserveranno i seguenti orari:

Partenza da Comiso alle 12:00 – Arrivo a Bucarest Baneasa alle 15:10

Partenza da Bucarest Baneasa 16:00 – Arrivo a Comiso alle 17:10

Per inaugurare il lancio del nuovo collegamento, sono già in vendita sul sito della compagnia numerosi biglietti in offerta. La tariffa si intende a tratta, tasse incluse. Aeroitalia effettua già i collegamenti da Comiso con Bergamo, Roma e Bologna.