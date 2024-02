Aeroporti, aumentano i voli di Aeroitalia da Comiso per Roma

Aumentano i voli di Aeroitalia nell’aeroporto di Comiso. A fine marzo, con l’arrivo della stagione estiva, si volerà da Comiso per Roma sette volte la settimana, con voli di cadenza giornaliera.

Dopo il periodo natalizio, Aeroitalia aveva diminuito i voli da Comiso per Roma a causa del basso numero di passeggeri. Per quasi tre mesi, l’aeroporto “Pio La Torre” ha avuto solo tre voli la settimana, il martedì, giovedì e domenica. Saranno sette a partire dal 25 marzo fino al 31 maggio. Dal 1 giugno i voli saranno per sei giorni su sette, con l’esclusione del sabato.

Nell’aeroporto di Comiso saranno attivati anche i voli di Volotea per Verona e Torino (rotte bi-settimanali, il giovedì e la domenica) e in estate partiranno anche i voli di Wizzair per Napoli (lunedì e giovedì) e dal 24 giugno di Easyet per Milano Malpensa (martedì, giovedì e sabato).

Si attende la “continuità territoriale” e i voli a tariffa agevolata per i residenti in Sicilia

Nel frattempo, si attende ancora l’avvio della continuità territoriale. Le rotte per Roma e per Milano saranno aggiudicate in esclusiva alla compagnia area che si aggiudicherà il bando per le rotte a tariffa agevolata e fissa per i residenti in Sicilia. Chi vorrà volare per Roma e per Milano pagherà sempre la stessa somma (38 euro per Roma e 50 euro per Milano, cui bisogna però aggiungere la quota delle tasse aeroportuali).

Ma la “continuità territoriale”, tanto attesa dai siciliani, segna il passo. Era partita a dicembre 2021, in pieno periodo Covid con un numero di voli ridotto. Ad aggiudicarsi il bando era stata Alitalia che aveva avuto la meglio su Tayaranjet, compagnia aerea bulgara poi fallita. Ma dieci mesi dopo anche Alitalia chiuse i battenti e tutto tornò in alto mare. Ora, a distanza di tre anni, si attende ancora il via libera dell’Unione Europea. Che tarda ad arrivare.

I voli in continuità territoriale sarebbero dovuti partire in primavera, ora le più ottimistiche previsioni sono per il prossimo autunno. Dopo il via libera dell’Unione Europea il ministero dello Sviluppo economico emanerà il bando. E le compagnie interessate al servizio potranno presentare la domanda. Quando partirà la “continuità territoriale”, le altre compagnie che volano su Roma e Milano dovranno cessare i voli. La continuità territoriale garantirà due voli giornalieri per Roma Fiumicino e un volo giornaliero per Milano (Linate, Malpensa o Orio al Serio).

Ryanair ha sempre espresso la propria contrarietà rispetto alla co0ntinuità territoriale a Comiso, come in altri scali. Più volte la compagnia irlandese low cost ha presentato dei ricorsi per fermare l’avvio delle tratte a tariffa agevolata.

